Ukraine vs Scotland: TV Channel, how and where to watch or live stream online free 2022/2023 UEFA Nations League in your country

Scotland will visit Ukraine for the Matchday 6 game of the 2022/2023 UEFA Nations League group B1. Here you will find all the information you need to know about this game, including how to watch it on TV or live stream in your country. In the United States, you can enjoy this game on FuboTV (free trial).

It will be the last Matchday of group 1 of League B, and while Armenia and Ireland define who will be relegated to League C, these two teams must define which of the two will be the winner of the group, with the peace of mind for both that, in case of a loss, they will not be relegated (although of course, they would lose the opportunity to be promoted).

Scotland have the advantage as they managed to get the lead after beating the Ukrainians in Matchday 2 (which was pending and played a week ago), taking first place from them. Then in Matchday 5 they beat Ireland to take 12 points in total, two more than Ukraine who only needed victory to win the group.

Ukraine vs Scotland: Kick-Off Time

Ukraine will play against Scotland for the Matchday 6 of the 2022/2023 UEFA Nations League group B1 this Tuesday, September 27 at the Marshal Józef Piłsudski Stadium in Kraków, Poland.

Australia: 3:45 AM (September 28)

Barbados: 2:45 PM

Belize: 12:45 PM

Botswana: 8:45 PM

Brazil: 3:45 PM

Burundi: 8:45 PM

Cameroon: 9:45 PM

Canada: 2:45 PM

Eswatini: 8:45 PM

Ethiopia: 9:45 PM

France: 8:45 PM

Gambia: 6:45 PM

Germany: 8:45 PM

Ghana: 6:45 PM

Guyana: 2:45 PM

India: 12:15 AM (September 28)

Ireland: 7:45 PM

Italy: 8:45 PM

Jamaica: 1:45 PM

Kenya: 9:45 PM

Lesotho: 8:45 PM

Liberia: 6:45 PM

Malawi: 8:45 PM

Malta: 8:45 PM

Mauritius: 8:45 PM

Mexico: 1:45 PM

Namibia: 8:45 PM

Netherlands: 8:45 PM

Nigeria: 7:45 PM

Pakistan: 11:45 PM

Philippines: 2:45 AM (September 28)

Portugal: 7:45 PM

Rwanda: 8:45 PM

Sierra Leone: 6:45 PM

Singapore: 2:45 AM (September 28)

Solomon Islands: 5:45 AM (September 28)

South Africa: 8:45 PM

South Sudan: 8:45 PM

Spain: 8:45 PM

Sri Lanka: 12:15 AM (September 28)

Sudan: 8:45 PM

Tanzania: 9:45 PM

Trinidad and Tobago: 2:45 PM

Uganda: 9:45 PM

UK: 7:45 PM

United States: 2:45 PM (ET)

Zambia: 7:45 PM

Zimbabwe: 7:45 PM

Ukraine vs Scotland: TV Channel and Live Streaming

Australia: OptusSport

Bahamas: csport.tv

Barbados: csport.tv

Botswana: SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga

Brazil: Star+

Brunei: Astro SuperSport 2, Astro Go

Burundi: DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Cameroon: DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Canada: DAZN, Fubo Sports Network

Ethiopia: DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

France: L'Equipe Web

Gambia: SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga

Germany: DAZN

Ghana: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

International: Sport 24 Extra, UEFA.tv

Jamaica: csport.tv

Kenya: SuperSport Laliga ROA, DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Lesotho: DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA

Liberia: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3

Malawi: SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Malaysia: Astro Go, Astro SuperSport 2

Mauritius: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, DStv Now, SuperSport MáXimo 3

Mexico: Sky HD, Blue to Go Video Everywhere

Namibia: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga

Nigeria: DStv Now, SuperSport Laliga Nigeria, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3

Portugal: Match Player, Sport TV Multiscreen, Sport TV5

Rwanda: SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Sierra Leone: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

South Africa: DStv App, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga

South Sudan: DStv Now

Sudan: DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, SuperSport Laliga ROA

Eswatini: DStv Now, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA, SuperSport MáXimo 3

Tanzania: DStv Now, SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Trinidad and Tobago: csport.tv

Uganda: SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport MáXimo 3, DStv Now

Ukraine: ICTV

United Kingdom: BBC Radio 5 Live, Premier Player HD, Premier Sports 1

USA: FuboTV (free trial), ViX

Zambia: SuperSport MáXimo 3, SuperSport GOtv LaLiga, SuperSport Laliga ROA

Zimbabwe: SuperSport MáXimo 3, DStv Now, SuperSport Laliga ROA, SuperSport GOtv LaLiga