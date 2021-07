Barcelona, es una de las instituciones que más movimientos ha hecho en el mercado de fichajes, de hecho, son cuatro hombres los que han llegado al Culé y que desde ya han marcado cierta diferencia de cara al inicio de la temporada 2021/2022.

Un defensa central y un volante de primera línea, son los deportistas a los que el entrenador Ronald Koeman les habría bajado el pulgar para que arribaran al equipo Blaugrana. Dos hombres con juventud y recorrido por equipos protagonistas en Europa, son a los que el timonel los habría descartado.

La oficina técnica del club trabaja muy de la mano con el director técnico neerlandés, por eso, cada una de las partes entrega su punto de vista sobre futbolistas que eventualmente se sumen al plantel del combinado catalán, que esperará en esta campaña mejorar su presentación, local e internacionalmente.

El defensa central descartado

El zaguero que sonó, pero que finalmente no estará con el Barcelona es nada más y nada menos que, Cristian Romero. Cuti, quien fue titular en la Copa América lograda por Argentina, al menos en los partidos en los que no estuvo de baja, sonó para llegar al equipo, sin embargo, no se pudo dar.

Y no fue tendido en cuenta “porque (Koeman) considera que es un perfil que ya está cubierto en la actual plantilla, con el fichaje, además, de Eric Garcia este mismo verano. En esta posición, además, hay un nombre en la rampa de salida, Umtiti, al que se le necesita encontrar destino antes de pensar en otro defensa”, indicó 'Sport', en una nota en su portal web.

El volante que no va

Se trata de Renato Sanches, el futbolista portugués quien pintó para mucho en su juventus, pero que al paso de los años ha perdido protagonismo, sin embargo, al jugar en equipos de menor envergadura tuvo más continuidad.

Precisamente, esto dijo el medio español: “habría estado de acuerdo con la negativa de Koeman por Renato ya que, a pesar de ser una buena oportunidad de mercado este verano, consideraban que no había rendido al más alto nivel en sus oportunidades en la élite y en los grandes escenarios”, cabe recodar que el mediocampista de primera línea jugó en el Bayern Múnich y no rindió de gran manera.