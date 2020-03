Coronavirus: se agravó el estado de salud de Rustu, exportero de Barcelona

El mundo del fútbol continúa viéndose directamente afectado por la presencia del coronavirus a lo largo y a lo ancho del planeta. Primero por la inactividad obligada generada por esta pandemia. Posteriormente, y, principalmente, por todos los protagonistas del ambiente que están sufriendo la enfermedad. Algunos están pudiendo superarla poco a poco, pero la situación de otros no es tan sencilla. Lamentablemente, un claro ejemplo de este segudo pelotón es el legendario arquero turco Rustu Reçber.

Hace apenas tres días, el exportero de 46 años de edad fue diagnosticado con coronavirus. En un principio se imaginó que no tendría grandes problemas debido a su edad, pero desde el viejo continente aseguran que el estado de salud de Rustu empeoró considerablemente en las últimas horas y la preocupación comenzó a adueñarse, no solamente de los familiares del turco, sino también de todos y cada uno de los amantes de este deporte, que imploran por su pronta recuperación y esperan que salga adelante.

Rustu durante su corta estadía en Barcelona.

Por otra parte, los medios de comunicación turcos indican que cuando Isil, la esposa de Rustu, comunicó la noticia, se generó una ola de indignación en la población ya que ambos habrían violado la cuarentena al regresar a Turquía. Incluso ella fue a trabajar a su salón de belleza, aunque su test dio negativo y también los de los hijos de la pareja. De todas maneras, y, más allá de este enojo generalizado, todo el pueblo turco sigue esperando que Rustu se recupere lo más pronto posible.

Rüştü Reçber, exportero turco que supo defender el arco de Barcelona, dio positivo de coronavirus. ¡Mucha fuerza! pic.twitter.com/oMXwMunlxl — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 29, 2020

"No me importa este linchamiento mediático mientras Rustu se recupere. Lo único que pido es respeto por mi marido, a quien no nos permiten ver. No poder estar con él es lo más difícil, pero Dios es grande y Rustu está en manos de nuestros médicos. No dejen de rezar por él", exteriorizó la propia mujer del exportero de Barcelona en declaraciones reproducidas por la agencia 'ANSA'. Cabe recordar que Reçber también supo defender las camisetas de Antalyaspor, Fenerbahce y Besiktas.

Rustu, muy recordado por ser una de las figuras de Turquía en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, dio positivo por coronavirus luego de regresar de un viaje por los Estados Unidos, un país con una enorme cantidad de contagiados. Se trata de uno de los futbolistas más importantes de la historia de su país, con quien también fue parte de las participaciones del mencionado seleccionado en dos ediciones de la Eurocopa: primero en Holanda y Bélgica en el año 2000 y luego en Austria y Suiza en el año 2008.

Lee También