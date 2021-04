Lo confesó: el inesperado trabajo que tendrá Neymar después de retirarse

Los futbolistas de élite como Neymar o los de su categoría, tienen el privilegio de tener una vida laboral de entre 15 y 20 años y luego, si así lo desean, retirarse y no trabajar nunca más. Sin embargo, a muchos les gusta seguir vinculados al fútbol, por lo que deciden transformarse en entrenadores, dirigentes o integrar algún programa de televisión.

El retiro del astro brasileño aún está muy lejos de llegar. Con apenas 29 años, el jugador del París Saint-Germain sigue en lo más alto de su carrera y tiene mucho más camino por recorrer. Sin embargo, en una entrevista con el medio francés CNews, se animó a confesar qué quiere hacer tras finalizar su vida futbolística.

“Quiero ser jugador de póker. Es verdad. Es una de las cosas que más me gusta. Me siento muy a gusto y creo que después de jugar al fútbol podré hacer torneos, viajar para jugar en aquellos en los que siempre he querido participar y nunca he podido por mi agenda", aseguró el ex-Barcelona.

Posteriormente, el crack explicó cuándo comenzará a dedicarse al mundo de las cartas y fichas: "Cuando termine mi carrera futbolística, esa es una de las cosas que voy a hacer. Me veo haciéndolo porque llevo mucho tiempo jugando, he estado jugando casi todos los días y trato de aprender más y más. Saber disfrutar del juego en sí y divertirse que es lo más importante”.

+ La renovación de Neymar en PSG

Tras eliminar al Bayern Múnich de la Champions League, Neymar aprovechó para hablar en ESPN Brasil y confirmar donde seguirá jugando: "Me quedo en el Paris Saint-Germain. Mi renovación ya no está en cuestión. Me siento muy cómodo y estoy como en casa aquí. Me siento más feliz que antes". Barcelona y Messi deberán esperar.

