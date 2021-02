Todavía no lo puede creer: el tuit de Neymar a horas del Barcelona vs. PSG

Pese a las distintas emociones que genera el Barcelona vs. PSG de hoy, se sabe que el espectáculo no será el mismo por la lesión de Neymar. Si bien estará Kylian Mbappé, una de las grandes atracciones del compromiso era ver al brasileño cruzarse con su ex equipo.

A poco menos de una semana del choque de Champions, Neymar se retiró lesionado de uno de los choques ligueros del París Saint-Germain y se confirmó que será baja por lo menos por cuatro semanas, por lo que se puso en duda hasta su presencia en el duelo de vuelta.

Tras una sentida carta en su cuenta de Instagram, el ex Santos volvió a aparecer en sus redes sociales y dejó un claro mensaje a pocas horas del enfrentamiento.

Top 3 dos jogos que eu mais queria jogar �� — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

"Top 3 de los partidos que más quería jugar", lamentó Ney, que tendrá que ver el compromiso desde el otro lado de la línea de cal.

Por el bien del espectáculo, el pueblo futbolero quiere que el crack brasilero esté para la vuelta, que será el próximo 10 de marzo en el Parque de los Príncipes.

Lee También