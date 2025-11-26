¿Por qué no juega Piero Hincapié en el partido de Arsenal vs Bayern Múnich por la Champions League?

Piero Hincapié tuvo un espectacular partido contra Tottenham en la Premier League en su debut como titular. El ecuatoriano se llevó todos los elogios posibles en aquel partido, pero ahora resulta que el tricolor se llevó un inesperado golpe de Arteta.

¿Por qué no juega Piero Hincapié en el partido de Arsenal vs Bayern Múnich?

Arsenal confirmó su once para jugar contra Bayern Múnich y en el mismo se reveló que Piero Hincapié no será titular. El jugador ecuatoriano terminó siendo desplazado por Cristian Mosquera. El central español terminó siendo titular junto a William Saliba.

No se ha revelado si Piero Hincapié tiene alguna lesión o por qué se da su suplencia. El ecuatoriano no terminó el partido ante Tottenham, donde fue reemplazado al minuto 88, y se tocaba su pierna. El tricolor no pudo hacer una pretemporada en términos normales y tal vez por eso se lo quiere cuidar.

Arteta también decidió que en este partido también descanse Ricardo Calafiori. Por lo cual, quien tendrá minutos en la defensa es el hijo de la casa, Lewis-Skelly. Los ‘Gunners’ están punteros en esta Champions League, junto a Bayern Múnich, y sorprenden con estas rotaciones.

Asimismo, el próximo fin de semana por la Premier League, Arsenal estará jugando ante Chelsea, en un partido que puede ser clave para decidir el campeonato y sacar una ventaja absoluta sobre sus seguidores. De ahí que, se den estas rotaciones.

¿Qué canal pasa el partido Arsenal vs Bayern Múnich?

El partido de Arsenal contra Bayern Múnich por la Champions League se podrá ver por: