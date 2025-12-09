Chelsea perdió feo contra Atalanta en la Champions League y Moisés Caicedo se volvió a jugar la roja

Chelsea volvió a perder y sumar un muy mal resultado en su temporada. Ahora el golpe para los ‘Blues’ fue contra Atalanta en la Champions League. Los ingleses comenzaron bien el encuentro ganando con gol de Joao Pedro, pero rápidamente se fueron desinflando.

En el segundo tiempo, lo de Bérgamo lograron dar la vuelta al partido y se llevaron la victoria en una Champions League que se apreta cada vez más. Este partido también mercaba el regreso de Moisés Caicedo, ya que en Premier League había sido suspendido por una tarjeta roja.

Aunque no fue una mala presentación para Moisés Caicedo, el jugador ecuatoriano se notó inconexo en varias jugadas de ataque y de defensa. Además sobre el minuto 79′ del segundo tiempo se jugó de nuevo la tarjeta roja por ir muy arriba con la pierna.

En una pelota dividida entre Moisés Caicedo y de Roon, el ecuatoriano puso la pierna casi en la cara del jugador rival. No obstante, no hubo un exceso de fuerza o un contacto grave que pudo llevar a una roja. El volante se terminó “salvando” hasta de la amarilla.

Chelsea llevaba un buen ritmo en la temporada, sin embargo, en las últimas semanas ya suma 3 partidos sin ganar y se está alejando de los primeros lugares en la Premier League, pero también ahora en la Champions League salió de los puestos de clasificación.

Moisés Caicedo seguirá suspendido en la Premier League

Moisés Caicedo también está suspendido en la Premier League, ya que el jugador ecuatoriano vio la roja contra Arsenal y eso provocó que se pierda 3 partidos. Ya el jugador tricolor ha pagado 2 de esos partidos, por ende, no estará contra Everton este fin de semana.

Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League, a dos jornadas de finalizar la etapa de “Liga”:

En síntesis: