Es tendencia:
logotipo del encabezado
Moisés Caicedo

Chelsea perdió feo contra Atalanta en la Champions League y Moisés Caicedo se volvió a jugar la roja

Nuevamente, Moisés Caicedo se vuelve a jugar la tarjeta roja en la Champions League.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
El ecuatoriano se volvió a jugar la tarjeta roja en la Champions League
© GettyImages/ Edit BVEl ecuatoriano se volvió a jugar la tarjeta roja en la Champions League

Chelsea volvió a perder y sumar un muy mal resultado en su temporada. Ahora el golpe para los ‘Blues’ fue contra Atalanta en la Champions League. Los ingleses comenzaron bien el encuentro ganando con gol de Joao Pedro, pero rápidamente se fueron desinflando.

En el segundo tiempo, lo de Bérgamo lograron dar la vuelta al partido y se llevaron la victoria en una Champions League que se apreta cada vez más. Este partido también mercaba el regreso de Moisés Caicedo, ya que en Premier League había sido suspendido por una tarjeta roja.

Aunque no fue una mala presentación para Moisés Caicedo, el jugador ecuatoriano se notó inconexo en varias jugadas de ataque y de defensa. Además sobre el minuto 79′ del segundo tiempo se jugó de nuevo la tarjeta roja por ir muy arriba con la pierna.

En una pelota dividida entre Moisés Caicedo y de Roon, el ecuatoriano puso la pierna casi en la cara del jugador rival. No obstante, no hubo un exceso de fuerza o un contacto grave que pudo llevar a una roja. El volante se terminó “salvando” hasta de la amarilla.

Tweet placeholder

Chelsea llevaba un buen ritmo en la temporada, sin embargo, en las últimas semanas ya suma 3 partidos sin ganar y se está alejando de los primeros lugares en la Premier League, pero también ahora en la Champions League salió de los puestos de clasificación.

Publicidad

Moisés Caicedo seguirá suspendido en la Premier League

Ignacio De Arruabarrena saldría de Barcelona SC a cambio de esta fortuna

ver también

Ignacio De Arruabarrena saldría de Barcelona SC a cambio de esta fortuna

Moisés Caicedo también está suspendido en la Premier League, ya que el jugador ecuatoriano vio la roja contra Arsenal y eso provocó que se pierda 3 partidos. Ya el jugador tricolor ha pagado 2 de esos partidos, por ende, no estará contra Everton este fin de semana.

La tabla de posiciones de la Premier League

Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League, a dos jornadas de finalizar la etapa de “Liga”:

Publicidad

En síntesis:

  • El Chelsea perdió contra el Atalanta en la Champions League pese a comenzar ganando con gol de Joao Pedro.
  • El jugador ecuatoriano Moisés Caicedo regresó al campo tras ser suspendido con una tarjeta roja en la Premier League.
  • Moisés Caicedo sigue suspendido en la Premier League y no jugará contra el Everton este fin de semana.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Tras un comienzo irregular en Arsenal: Piero Hincapié tiene este valor de mercado
Fútbol de Ecuador

Tras un comienzo irregular en Arsenal: Piero Hincapié tiene este valor de mercado

Ignacio De Arruabarrena saldría de Barcelona SC a cambio de esta fortuna
Fútbol de Ecuador

Ignacio De Arruabarrena saldría de Barcelona SC a cambio de esta fortuna

Felipe Caicedo aclara su futuro en Barcelona SC: "Si la directiva me llama..."
Fútbol de Ecuador

Felipe Caicedo aclara su futuro en Barcelona SC: "Si la directiva me llama..."

Lo quiere Inter y el FC Barcelona y ahora confirman el nuevo valor de mercado de Daniel Muñoz
Fútbol de Colombia

Lo quiere Inter y el FC Barcelona y ahora confirman el nuevo valor de mercado de Daniel Muñoz

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo