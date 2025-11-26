Arteta revela el verdadero motivo para no hacer jugar a Piero Hincapié ante el Bayern Múnich

Arsenal logró una gran victoria ante Bayern Múnich en la Champions League, que le permite ser líder en soledad en esta edición del torneo. El equipo de Londres vive un gran momento de forma, pero a todos llamó la atención la ausencia de Hincapié. Arteta confesó por qué no jugó.

En rueda de prensa tras vencer a Bayern Múnich, Mikel Arteta confesó por qué Piero Hincapié no jugó y en su lugar le dio minutos a Cristian Mosquera, central que incluso maneja solo el perfil derecho. El central terminó jugando por la zona izquierda.

“Sobre Piero, teníamos que entender de dónde venía. Llegó de Ecuador habiendo jugado dos noventa y luego el derbi. Creo que Mosquera lo hizo brillantemente“, comentó el entrenador. El central ecuatoriano estuvo jugando en la doble fecha FIFA con la Selección de Ecuador.

Con esto, Arteta deja en claro que Piero Hincapié sigue siendo una prioridad para él y por eso le dio descanso. El ecuatoriano salió completamente exhausto del partido ante Tottenham. Y aunque destacó, parece que la prioridad es tenerlo contra Chelsea el siguiente domingo.

A Piero Hincapié aún le sigue pasando factura su pretemporada irregular. El ecuatoriano apenas se pudo liberar en el final del mercado de Bayer Leverkusen, y cuando llegó a Arsenal se lesionó. Por lo cual, el cuerpo técnico de Arteta lo quiere llevar de a poco.

Ahora Hincapié podría ser titular en el siguiente fin de semana en un partido ante Chelsea. En ese encuentro, el central tricolor y su equipo podrían dar un golpe letal a la Premier League y alejarse definitivamente de todos sus seguidores en la lucha por el título.

Los números de Hincapié en Arsenal

Desde su llegada en agosto y en medio de todas las irregularidades, Piero Hincapié ha disputado poco más de 200 minutos en Arsenal. Para los hinchas ecuatorianos, esta escasa cantidad de minutos no deja de ser preocupante, porque necesitan que llegue con ritmo al Mundial.

