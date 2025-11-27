El FC Barcelona bajo la dirección de Hansi Flick dista mucho de ser aquel conjunto arrollador de la campaña anterior. Aunque el estratega alemán intenta infundir optimismo tras la contundente caída frente al Chelsea por la quinta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026, el rendimiento no acompaña.

“Prometo que mejoraremos. Percibo la calidad y la intensidad en los entrenamientos; es un panorama totalmente distinto al de hace seis semanas. Los jugadores están regresando y elevando el listón. Tengo buenas sensaciones”, declaró el entrenador del elenco blaugrana tras el 3 a 0 adverso sufrido en Stamford Bridge este martes 25 de noviembre.

La realidad, sin embargo, es preocupante: en su tercer compromiso de máxima exigencia del curso 25/26, el FC Barcelona volvió a decepcionar. Esta temporada, el equipo culé no supo doblegar a ningún rival de peso, tanto en el campeonato de la primera división del fútbol español como cuando recibe rivales extranjeros o visita otros puntos del continente europeo.

Las derrotas se acumulan: 2 a 1 en casa contra el París Saint-Germain a principios del mes de octubre; idéntico marcador en el Clásico con el Real Madrid a finales del mismo mes en el Estadio Santiago Bernabéu; y, recientemente, el tropezón frente al Chelsea, un resultado que, además, tuvo la expulsión del defensa uruguayo Ronald Araújo.

Pero los datos de estas tres derrotas, si bien son elocuentes, también generaron preocupación en todo el ‘Mundo Barça’, por lo inferior que fue el conjunto de Hansi Flick ante sus contrincantes. De acuerdo a Mundo Deportivo, frente al PSG, los parisinos superaron a los catalanes en ocasiones manifiestas (cinco contra tres) y en remates totales (16 a 12), con el arquero del PSG sin realizar ninguna parada decisiva.

En el Clásico de España, el Real Madrid generó el doble de oportunidades claras y superó al Blaugrana en tiros a portería (10 a 6). Szczesny, figura del encuentro, tuvo que realizar nueve intervenciones. Y en Londres, el Chelsea dominó incluso en igualdad numérica, rematando 15 veces contra apenas cinco del Barça.

Publicidad

Publicidad

Atlético de Madrid, la última gran prueba para el Barcelona en el 2025

ver también En España bajan al Santiago Bernabéu del Real Madrid como candidato para la Final del Mundial 2030

El próximo martes 2 de diciembre el FC Barcelona recibirá al Atlético de Madrid en el Camp Nou. Esta será la última gran cita del calendario que le resta a su 2025, un partido crucial para las aspiraciones de ambos en LaLiga, dado que los de Hansi Flick se ubican a un punto del líder Real Madrid, mientras que los del Cholo Simeone aparecen a 4 unidades de la cima.

En síntesis