Guardiola palpita el cruce vs. Real Madrid: "Siempre seré aficionado del Barcelona"

Luego de muchos meses en los que no hubo novedades en torno a su continuidad, la Champions League volverá al ruedo este viernes con dos cruces de vital importancia para definir a más clasificados a los cuartos de final de la competencia. Siendo uno de los platos fuertes de la reanudación de las actividades, Manchester City buscará cerrar su serie ante Real Madrid y sacar pasaje a la próxima instancia del torneo.

Palpitando el cruce que se avecina, Pep Guardiola, entrenador de Los Cityzens, dejó sus sensaciones en torno al mismo y marcó que todo será distinto a comparación al cruce de ida disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. "Ya hace mucho tiempo que jugamos el partido de ida, ahora es muy diferente", afirmó en la conferencia de prensa llevada a cabo este jueves.

Exteriorizando la emoción que siente por chocar ante el conjunto Merengue, el DT continuó: "Jugaremos sin nuestra gente, pero en casa. Tengo la sensación de que estamos listos de jugar y de ganar. Todos los entrenadores tenemos una idea de partido y luego el partido habla por sí solo. Lo que sí queremos es intentar ganarlo".

Haciendo mención brevemente a su pasado en el Barcelona y lo que significa para él el conjunto Blaugrana, Pep, dejando al desnudo su cariño por el club Culé, marcó: "Juegue o no contra el Real Madrid, siempre seré aficionado del Barcelona. Es el club donde crecí y donde me he convertido en parte de lo que soy. Sin embargo, cuando juego contra el Barcelona o Real Madrid quiero vencerlos. No hay nada especial (en enfrentarlos). No pierdo concentración en centralme en cosas de este estilo".

Ya saltando a un pequeño análisis en torno al cruce internacional contra el vigente campeón de la Liga Española, Guardiola destacó el trabajo llevado a cabo por Zinedine Zidane en el último tiempo y culminó: "A veces quieres controlarlos por un lado y te salen por el otro, y si no al revés. Es difícil analizarlos porque son muy buenos".

