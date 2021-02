¿Sí está aburrido? Ancelotti habló de cómo está anímicamente James en Everton

El Everton ha sido la gran salvación de James Rodríguez en medio de un ambiente muy negativo para su carrera ya que durante su último año en el Real Madrid no contó para nada, y en los partidos que definieron la Liga de España ni siquiera fue al banco de suplentes.

Si bien la temporada del volante colombiano no ha sido brillante, en lo que ha jugado se ha destacado y sigue siendo una de las figuras del equipo que lucha por meterse en los puestos de clasificación a torneos europeos para la próxima campaña.

Sin embargo, no todo estaría del todo bien en James y, según el portal Defensa Central, muy cercano al Real Madrid, durante esta semana afirmó: "El tiempo, las costumbres, un fútbol muy físico que le está haciendo encadenar lesiones…no termina de estar feliz a pesar de la presencia de Ancelotti y ya le ha dejado caer a su entorno que él está deseando volver a Madrid, que es donde quiere vivir, y fichar por el Atlético, club al que estuvo cerca de salir hace dos años".

Ante esto, a Carlo Ancelottí, este viernes, se le preguntó en la rueda de prensa previa al clásico contra el Liverpool del próximo sábado y contó cómo está anímicamente el jugador colombiano en su estadía en Everton y destacó que todos los días habla con él.

“James está bien, no tiene problemas, hablo con él todos los días. Es feliz acá, tiene confianza, está motivado. Tuvo un pequeño problema en los partidos con la pantorrilla, pero ahora está en una buena condición. Se siente realmente bien porque todos cuidan de él. No sé si se queja del clima, el clima no es el mejor del mundo, pero hay muchas cosas buenas en esta zona", dijo el DT.