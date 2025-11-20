James Rodríguez le responde al capitán de Australia por la denuncia que hizo contra la Selección Colombia 

Lejos de ser un partido amistoso más, el encuentro entre la Selección Colombia y Australia terminó con una gran polémica. Mientras que el entrenador Tony Popovic y el capitán del equipo australiano denunciaron que la ‘Tricolor’ fue favorecida, James Rodríguez apareció con la respuesta perfecta.

El partido estaba cerca de llegar a los 30 minutos del segundo tiempo cuando la árbitra Tori Penso hizo sonar el silbato. ¿Qué pasó? Supuestamente, el defensor Callum Elder le hizo una falta a Santiago Arias en el área de Australia. Penal para la Selección Colombia y la polémica empezó en 3, 2, 1…

Luego de la victoria 3-0 de Colombia, Tony Popovic señaló que “ese penalti no nos lo merecíamos. Era obvio, solo Colombia podía conseguir ese penalti esta noche (18 de noviembre). Era imposible que nos pitaran uno así. Estoy muy decepcionado con esa decisión“. Y ahí no paró la denuncia en contra de la selección colombiana por un supuesto favorecimiento.

Milos Degenek no solo quedó como capitán de Australia cuando salió del partido Jackson Irvine, también acusó a la Selección Colombia de ser favorecida diciendo que “la árbitra arruina el partido. Pita penalti por cualquier cosa. Le pedimos una explicación, y no tiene ni idea de lo que ha hecho. Dice que aplicó la ley de la ventaja, pero entonces, ¿por qué pita penalti si hay ley de la ventaja? Si es penalti, se pita directamente, no se aplica la ley de la ventaja”. Ahora, era el momento de conocer qué dijo James Rodríguez al respecto.

James y la respuesta perfecta al capitán de Australia por acusar a la Selección Colombia

James y Degenek hablaron del penal de Colombia ante Australia. (Foto: Getty Images)

“Estos equipos son físicos y fuertes, pero creo que nosotros tenemos el talento y la calidad para abrir partidos como fue hoy (18 de noviembre). Hemos tenido suerte de que fue un penalti, pero bueno también hay que hacer penaltis porque también se puede fallar, claro. Nos vamos bien, felices. Queríamos acabar así este año porque jugamos hasta marzo. Entonces, bien… Vamos por buen camino”, afirmó James para aparecer con la respuesta perfecta al capitán de Australia tras acusar a Colombia de ser favorecida por un penal.

Carlos Antonio Vélez le dio la razón al capitán de Australia

“La verdad el reclamo de ellos es justo. Para mí tampoco fue penalti y ayer (19 de noviembre) lo consulté con mis oráculos arbitrales y me dijeron: ‘No es penalti’. Pero bueno, ya la decisión está tomada”, sostuvo el periodista Carlos Antonio Vélez, de los canales Win Sports y RCN.

