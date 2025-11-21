Es tendencia:
James Rodríguez podría regresar a Europa y dos equipos lo quieren

James Rodríguez dejó México y mientras analiza su futuro lo llamaron de dos equipos de Europa para la siguiente temporada.

Por Gustavo Dávila

James Rodríguez podría regresar a Europa y dos equipos lo quieren Foto: Getty

Si hay un jugador que tiene a todo Colombia pendiente de su futuro es James Rodríguez, el volante dejó Club León y mientras espera a definir su club, lo llaman desde Europa. Dos importantes clubes de España quieren al ex Real Madrid para el 2026.

Según el diario El Tiempo, Real Sociedad y Real Oviedo son los dos equipos de España que quieren contar con James Rodríguez. El primero es el mejor posicionado para quedárse por su posibilidad de costear su alto salario.

Rumores de prensa de España también hablaban del Sevilla y el Valencia, sin embargo estos últimos no podrían costearlo por su salario mayor a los 5 millones de dólares anuales.

James Rodríguez ya sabe lo que es jugar en España tras haber estado tres temporadas en el Real Madrid, donde ganó dos Champions, y haber estado un año en el Rayo Vallecano con irregular etapa.

El ex Oporto y Bayern Múnich no solo piensa en lo económico, ya que sabe que debe tener continuidad para llegar de la mejor manera al Mundial 2026. Para Néstor Lorenzo es uno de los fijos en la convocatoria.

Los equipos de México que quieren a James Rodríguez

El periodista César Luis Merlo dio a conocer que Pumas y Cruz Azul son los equipos de la Liga MX que lo quieren mantener para el siguiente año. En León no pudieron renovarlo por sus aspiraciones económicas.

James Rodríguez – Club León 2025.

James Rodríguez – Club León 2025.

En resumen

  • James Rodríguez es pretendido por dos clubes de España: Real Sociedad y Real Oviedo.
  • El futbolista James Rodríguez jugó tres temporadas en el Real Madrid y un año en el Rayo Vallecano.
  • Pumas y Cruz Azul de la Liga MX también están interesados en fichar a James Rodríguez.

gustavo dávila
Gustavo Dávila
