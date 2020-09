La Liga: Real Sociedad vs Real Madrid: quién es el favorito en las casas de apuestas con una promoción especial para nuevos usuarios

Real Sociedad vs Real Madrid. El campeón de La Liga de España debuta oficialmente en la nueva temporada con un juego importante y como visita este domingo 20 de septiembre. Real Madrid visita a Real Sociedad a las 21:00 hrs en el Estadio Municipal de Anoeta de San Sebastián.

Emociones no faltarán en el estreno de la temporada, en especial para el campeón, y que será decisivo para el resto de los equipos. El partido tendrá el análisis más completo de parte de Betfair, para que hagas tus apuestas aprovechando las mejores cuotas por tu equipo favorito.

Este domingo el Estadio Municipal de Anoeta de San Sebastián recibirá a Real Sociedad que tiene un cúmulo de problemas para esta segunda jornada. Sin Illarramendi, Zubeldia, Sangalli, Zubimendi, Guridi, Merquelanz ni Alex Sola que serán bajas por lesión, se suma la de Zaldua y William José por coronavirus. Por eso, el once queda casi perfilado donde Remiro es el seguro portero, y Oyarzabal, Portu e Isak como armas de ataque.

�� Este es un mensaje para todos los jugadores de #LaLigaSantander y #LaLigaSmartBank:



�� “Si tú te cuidas, cuidas de la ilusión de millones de aficionados” #EsLaLiga pic.twitter.com/wRaD8R2zor — LaLiga (@LaLiga) September 18, 2020

Real Madrid también llega con varias bajas y algunas partidas. Sin Bale ni Reguilón, se suman las bajas por lesión de Lucas Vázquez, Isco y Asensio. Hazard aún no está en forma para jugar y Mariano ha sido operado de amigdalitis. Además, Militao y Luka Jovic están tocados por lo que no podrían aparecer en el once inicial de este domingo. Así, Zidane prepara más de una sorpresa para jugar ante Real Sociedad.

Real Sociedad vs Real Madrid: Cuánto pagan las casas de apuestas



Lo mencionamos junto a Betfair, el favorito para ganar este partido es el Real Madrid, con cuota de 1.7 por sobre los 5.0 que paga Real Sociedad. Pero si eres uno de los que piensa que terminará en empate, el resultado paga 3.9 veces lo que apuestes.

