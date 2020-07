Lo conoce bien: Dani Alves reveló qué necesita Messi en Barcelona para volver a ganarlo todo

Las declaraciones después de perder LaLiga, sus desencuentros con Éric Abidal, director deportivo de la directiva de Josep Maria Bartomeu, su todavía no resulta renovación de contrato (vence a mediados del 2021)... Lionel Messi ha dado pistas puertas adentro y afuera de su incomodidad en el último tiempo en el Barcelona.

Lo que se da en un contexto donde el club vende mal, ficha peor e incorpora entrenadores que no convencen: el último ejemplo de ello es el de Quique Setién, quien llegó en enero para reemplazar a Ernesto Valverde, quien hacía poco meses había renovado su contrato. Está claro que los años dorados han quedado lejos para el conjunto azulgrana y eso lo siente el Diez y capitán argentino.

Uno de los futbolistas que más lo conoce es Dani Alves, con quien compartió equipo en Barcelona y forjó una gran amistad. El hoy lateral derecho del São Paulo se refirió al presente de su excompañero y de lo que necesita para volver a ganarlo todo: "Es un ganador nato, no le gusta perder y es normal que se enfade. Quiere ganar siempre, como yo", manifestó en Catalunya Radio.

"Lleva tanto tiempo haciéndolo que ya percibes cuándo tu equipo da y cuándo no. Por eso lo dice, lleva muchos años en el Barça y es consciente de lo que necesita para poder ganar y aspirar a grandes cosas. Le falta estar arropado. Messi era el plato principal pero nosotros los ingredientes perfectos. Siempre quiere estar en la cima y necesitas gente que construya eso. La sensación ahora es que él siempre tiene que estar tirando del carro y es humano", agregó.

Por último, a pesar de demostrar tácitamente la incomodidad de Messi, desestimó que el argentino pueda irse del club: "No, no creo. Es la bandera de este club, de este equipo y sería el error más grande que cometería en su vida el club. Sería un fallo que un jugador así no se retire allí y cambien el nombre de Camp Nou por el de Leo Messi".

