Agenda de hoy, domingo 29 de noviembre: Liga MX, Copa Maradona, LaLiga, Premier League y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Este domingo 29 de noviembre tendremos una jornada repleta de fútbol en la cual se llevarán a cabo partidos por la Copa Diego Maradona, la Liga MX, la Liga BetPlay, LaLiga, la Premier League, la Bundesliga, la Ligue 1 y la Serie A, entre otros.

Copa Diego Armando Maradona | Argentina

Defensa y Justicia vs. Central Córdoba | Jornada 5

17:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:10 VEN, BOL

15:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:10 CDMX

Boca vs. Newell's | Jornada 5

19:20 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:20 VEN, BOL

17:20 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:20 CDMX

Lanús vs. Talleres | Jornada 5

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Huracán vs. Patronato | Jornada 5

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Liga MX | México

Pumas vs. Pachuca | Cuartos de final - Vuelta

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Cruz Azul vs. Tigres | Cuartos de final - Vuelta

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

LaLiga | España

Barcelona vs. Osasuna | Jornada 11

14:00 ESP

10:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

09:00 VEN, BOL

08:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

07:00 CDMX

Getafe vs. Athletic Bilbao | Jornada 11

16:15 ESP

12:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:15 VEN, BOL

10:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:15 CDMX

Celta de Vigo vs. Granada | Jornada 11

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Real Sociedad vs. Villarreal | Jornada 11

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Premier League | Inglaterra

Souhtampton vs. Manchester United | Jornada 10

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Chelsea vs. Tottenham | Jornada 10

17:30 ESP

13:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:30 VEN, BOL

11:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:30 CDMX

Arsenal vs. Wolverhampton | Jornada 10

20:15 ESP

16:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:15 VEN, BOL

14:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:15 CDMX

Serie A | Italia

Lazio vs. Udinese | Jornada 9

12:30 ESP

08:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

07:30 VEN, BOL

06:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

05:30 CDMX

Bologna vs. Crotone | Jornada 9

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Milan vs. Fiorentina | Jornada 9

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Cagliari vs. Spezia | Jornada 9

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Napoli vs. Roma | Jornada 9

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Bundesliga | Alemania

Bayer Leverkusen vs. Hertha Berlin | Jornada 9

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Mainz 05 vs. Hoffenheim | Jornada 9

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Ligue 1 | Francia

Lyon vs. Reims | Jornada 12

13:00 ESP

09:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:00 VEN, BOL

07:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:00 CDMX

Lorient vs. Montpellier | Jornada 12

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Lens vs. Angers | Jornada 12

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Metz vs. Brest | Jornada 12

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Monaco vs. Nimes | Jornada 12

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Niza vs. Dijon | Jornada 12

17:00 ESP

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Saint Etienne vs. Lille | Jornada 12

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liga BetPlay | Colombia

Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pasto | Cuartos de final - Vuelta

19:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:30 VEN, BOL

17:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:30 CDMX

Deportes Tolima vs. Junior | Cuartos de final - Vuelta

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

Primera Nacional | Argentina

San Martín de Tucumán vs. Tigre | Jornada 1

09:00 ARG

Estudiantes BA vs. Agropecuario | Jornada 1

17:10 ARG

Defensores de Belgrano vs. Gimnasia M | Jornada 1

17:10 ARG

San Martín SJ vs. Nueva Chicago | Jornada 1

18:00 ARG

