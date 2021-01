Agenda de hoy, miércoles 20 de enero: Supercopa de Italia, Premier League, LaLiga y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Este miércoles 20 de enero tendremos una jornada repleta de fútbol en la cual se llevarán a cabo partidos por la Copa Argentina, Premier League, Supercopa de Italia, Copa del Rey, Liga CONCACAF, Bundesliga, Ligue 1 y Liga Águila.

Copa Argentina

Rosario Central vs. Boca Unidos | Primera Ronda

19:20 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:20 VEN, BOL

17:20 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:20 CDMX

Supercopa de Italia

Juventus vs. Napoli | Final

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

LaLiga | España

Getafe vs. Huesca | Jornada 19

19:00 ESP

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:00 CDMX

Real Betis vs. Celta de Vigo | Jornada 19

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Villarreal vs. Granada | Jornada 19

21:30 ESP

17:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:30 VEN, BOL

15:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:30 CDMX

Serie A | Italia

Udinese vs. Atalanta | Jornada 10

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Premier League | Inglaterra

Manchester City vs. Aston Villa | Jornada 1

19:00 ESP

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Fulham vs. Manchester United | Jornada 18

21:15 ESP

17:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:15 VEN, BOL

15:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:15 CDMX

Bundesliga | Alemania

Schalke 04 vs. Colonia | Jornada 17

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Arminia Bielefeld vs. Stuttgart | Jornada 17

20:30 ESP

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Augsburgo vs. Bayern Múnich | Jornada 17

20:30 ESP

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Leipzig vs. Unión Berlín | Jornada 17

20:30 ESP

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Friburgo vs. Eintracht Frankfurt | Jornada 17

20:30 ESP

16:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:30 VEN, BOL

14:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:30 CDMX

Ligue 1 | Francia

Marsella vs. Lens | Jornada 9

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Copa del Rey | España

Córdoba vs. Real Sociedad | Eliminatoria de 32

19:00 ESP

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Alcoyano vs. Real Madrid | Eliminatoria de 32

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liga Águila | Colombia

Alianza Petrolera vs. Deportivo Pereira | Jornada 1

19:40 COL

Liga CONCACAF

Alajuelense vs. Olimpia | Semifinal

00:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

23:00 VEN, BOL

22:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

21:00 CDMX, CRC, HON

