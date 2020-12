Agenda de hoy, miércoles 9 de diciembre: Libertadores, Champions League, Sudamericana y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Este miércoles 9 de diciembre tendremos una jornada repleta de fútbol en la cual se llevarán a cabo partidos por la Copa Libertadores, Sudamericana y Champions League, entre otros.

Copa Libertadores

Gremio vs. Santos | Cuatros de final - Vuelta

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:15 CDMX

Boca vs. Internacional | Octavos de final - Vuelta

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Copa Sudamericana

Bahía vs. Defensa y Justicia | Cuartos de final - Ida

19:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:15 VEN, BOL

17:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:15 CDMX

Junior vs. Coquimbo Unido | Cuartos de final - Ida

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Champions League

Ajax vs. Atalanta | Fase de grupos - Jornada 6

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Mitdjylland vs. Liverpool | Fase de grupos - Jornada 6

18:55 ESP

14:55 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:55 VEN, BOL

12:55 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:55 CDMX

Bayern Múnich vs. Lokomotiv Moscú | Fase de grupos - Jornada 6

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Salzburgo vs. Atlético Madrid | Fase de grupos - Jornada 6

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Inter vs. Shakhtar | Fase de grupos - Jornada 6

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Manchester City vs. Marsella | Fase de grupos - Jornada 6

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Olympiakos vs. Porto | Fase de grupos - Jornada 6

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Real Madrid vs. Borussia Mönchengladbach | Fase de grupos - Jornada 6

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Amistosos Internacionales

Estados Unidos vs. El Salvador | Amistoso

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:30 USA (ET)

18:30 CDMX, SAL, HON, NIC, GUA

Liga BetPlay | Colombia

Alianza Petrolera vs. Jaguares de Córdoba | Liguilla - Jornada 3

21:40 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:40 VEN, BOL

19:40 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:40 CDMX

Envigado vs. Deportivo Pereira | Liguilla - Jornada 3

21:40 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:40 VEN, BOL

19:40 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:40 CDMX

Millonarios vs. Boyacá Chicó | Liguilla - Jornada 3

21:40 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:40 VEN, BOL

19:40 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:40 CDMX

Once Caldas vs. Patriotas | Liguilla - Jornada 3

21:40 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:40 VEN, BOL

19:40 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:40 CDMX

Rionegro Águilas vs. Independiente Medellín | Liguilla - Jornada 3

21:40 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:40 VEN, BOL

19:40 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:40 CDMX

