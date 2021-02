El palo de Koeman a un histórico del plantel del Barcelona: "Él es responsable"

"Los árbitros son madridistas. ¿Cómo no van a pitar a favor del Real Madrid? Lo de LaLiga pasada del Madrid es lo más esperpéntico que he visto en mi vida. El partido en San Sebastián, con cuatro jugadas dudosas y las cuatro a favor del Real Madrid. Unas cosas que, con VAR, son totalmente injustificables. En San Mamés... Estáis acostumbrados a recibir y cuando no os lo pitan...".

Esas fueron las polémicas declaraciones de Gerard Piqué por la que el Comité de Competición de la RFEF le abrió un expediente extraordinario.

Justamente de eso le preguntaron este sábado a Ronald Koeman en su última conferencia de prensa, que se dio en la previa del encuentro del Barcelona contra el Alavés en el Camp Nou.

"No es mi problema. Bueno, será mi problema si le sancionan por sus palabras, pero no voy a entrar. Él es responsable y tiene suficiente experiencia para decir las cosas que quiere", aseguró.

Sin embargo, también añadió: "Hay que cuidarse porque con pocas cosas te la pueden liar y hacer un problema. Hay que criticar, pero con respeto y con palabras que no te puedan decir nada".

Piqué afronta una recuperación de la grave lesión que sufrió a comienzo de temporada. Sin estar dentro del campo de juego, el defensor se hace notar.

