España reconoce posible cambio de planes en la FIFA para la Final del Mundial 2030

La Copa del Mundo 2030 quedará en la historia porque será la primera en llevarse a cabo en 6 países y 3 continentes diferentes. Por un lado, parte de la fase de grupos se desenvolverá en Argentina, Paraguay y Uruguay para la celebración del centenario de la competencia (porque el primer Mundial se desarrolló en Montevideo en 1930).

Y por el otro, en España, Portugal y Marruecos, en donde también se jugarán partidos de la primera instancia y la totalidad de las fases de eliminación. Hasta ahí está todo claro. No obstante, entre España y Marruecos hay una fuerte disputa para quedarse con los duelos más importantes, entre ellos, la Final, para la cual surgen tres opciones: Santiago Bernabéu, Camp Nou y el Estadio Hassan II de Casablanca.

Es que mientras Madrid y Barcelona se pelean para ver quién alberga el compromiso en el que se definirá el torneo, el país africano hace rato que está trabajando para proponerle a la FIFA una alternativa más que tentadora, dado que el Hassan II promete ser un estadio moderno y con una capacidad total para 115 mil espectadores.

Por esta razón, Rafael Louzán, presidente de la RFEF, aprovechó su exposición en The Forum, un evento en el que se exhibieron los nuevos retos de la industria del fútbol, para alarmar a las autoridades del país: “No se puede perder esa oportunidad y creo que España es capaz de todo y de lo mejor. UEFA nos preguntaba por qué ahora queremos organizarlo todo. Eso lo hemos cambiado”.

En ese mismo sentido, reconociendo de paso que si bien la FIFA ve al Bernabéu como el favorito no descarta cambio de planes, Louzán apuntó: ”El Gobierno de España debe empezar a implicarse ya en este evento y lo digo porque es necesario. En Marruecos manda uno solo y aquí mandamos bastantes. Es verdad que este es un proyecto de España y debe liderar. A partir de septiembre hay que coger el toro por los cuernos. Hay otras estructuras que tiene que estar a punto”.

Rafael Louzán no pierde las esperanzas de que España sea el gran favorito del Mundial 2030

”Hay una previsión de 20 sedes, once serían para España, seis a Marruecos y tres a Portugal. Va a ser un Mundial de tres continentes y seis países con Argentina, Paraguay y Uruguay. Nosotros vamos a liderar ese Mundial. Hay estadios que ya están trabajando y otros son muy modernos. Las reformas de Valencia o Zaragoza va a ser de unos 2.500 millones de euros”, añadió el presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

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En síntesis