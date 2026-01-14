Antoine Griezmann metió presión para que el Atlético de Madrid se refuerce

La temporada del Atlético de Madrid no viene siendo buena. Quedó a 11 puntos de la cima de la tabla de posiciones de LaLiga (ocupada por el FC Barcelona), fue eliminado por el Real Madrid de la Semifinal de la Supercopa de España y en la Champions League está arañando uno de los cupos directos para los Octavos de Final.

Eso sí, en la Copa del Rey venció al Real Club Deportivo La Coruña en los Octavos de Final y se metió en la próxima instancia. Fue 1 a 0 este martes 13 de enero con un tanto de Antoine Griezmann, quien no solo fue protagonista durante el juego, sino también en post partido, con una declaración que, si bien fue escueta, dejó en claro su postura con respecto al mercado de pases.

”¿Ahora hay que fichar para tener una plantilla equilibrada?”, le consultaron al delantero francés en zona mixta, a lo que a su vez, con cierto tono de sarcasmo, respondió: ”Y ahí lo tienes a Mateu Alemany (director deportivo)”. Claro es que ya pasaron 12 días desde la apertura del libro de transferencias y todavía no hubo novedades para el Atlético de Madrid con respecto a incorporaciones.

Encima, tuvo el egreso de dos jugadores que estaban teniendo bastante participación. Uno es Conor Gallagher que retornó a Inglaterra (anteriormente defendió los colores del Chelsea) para sumarse al Tottenham Hotspur. Y el otro es Giacomo Raspadori, que en su casa regresó a Italia (había llegado al Atleti procedente del Napoli) para acoplarse a la Atalanta.

En ese sentido, los medios de comunicación de España hablan de que la dirigencia de la institución colchonera estaría negociando para reforzarse, en lo que queda del mercado del invierno europeo, con un jugador por línea. En concreto, una opción más para el lateral izquierdo, un mediocampista y un mediapunta.

La segunda quincena de enero, clave para el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid encara un tramo decisivo en este cierre de enero de 2026, con un calendario que le exigirá el máximo en tres competiciones diferentes. Tras su reciente victoria en la Copa del Rey ante el Deportivo de La Coruña, los pupilos del Cholo Simeone regresan al Metropolitano este domingo 18 para medirse al Deportivo Alavés en LaLiga.

Sin apenas descanso, el conjunto colchonero se desplazará a Estambul para enfrentar al Galatasaray el miércoles 21 en la Champions League, antes de recibir al Mallorca el domingo 25. El exigente maratón de partidos concluirá con un duelo europeo ante el Bodø/Glimt el miércoles 28 y la visita al Levante el sábado 31, encuentros donde los rojiblancos buscarán consolidar sus aspiraciones tanto en el campeonato doméstico como en el torneo continental.

En síntesis

Antoine Griezmann señaló a Mateu Alemany al ser consultado sobre la falta de fichajes.

Gallagher y Raspadori abandonaron el plantel para unirse al Tottenham y a la Atalanta.

Atlético ganó 1 a 0 este 13 de enero con gol del delantero francés.