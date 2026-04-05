Sin dudas fue una jugada que podría haber cambiado el rumbo del partido que jugaron Atlético de Madrid y Barcelona este sábado 4 de abril en el Estadio Metropolitano bajo el marco de la jornada 30 de LaLiga. Es que estaba todo dado para que la segunda parte, prácticamente completa, sea 10 contra 10 (Nicolás González vio la roja en el cierre del primer tiempo).

No obstante, el árbitro Mateu Busquets Ferrer, que en primera instancia expulsó a Gerard Martín por el fuerte pisotón a Thiago Almada, tuvo en cuenta las sugerencias de sus colaboradores del VAR y dio marcha atrás. Abolió la roja al defensa culé y le mostró la amarilla, una decisión que desató la polémica de la jornada en el fútbol español.

Las imágenes dejan pocas dudas. El impacto de Martín sobre el delantero del Atlético de Madrid es más que elocuente. Por eso, semejante polvareda en los medios de comunicación y en las redes sociales, en donde ahora también se hacen eco del audio del VAR de la jugada en cuestión que fue publicado por la Real Federación Española de Fútbol.

“Te recomiendo una revisión para que valores una posible cancelación de la tarjeta roja que has mostrado. Cuando estés en el monitor me avisas”, le dijo Melero López, autoridad principal en la sala VOR, a Mateu Busquets Ferrer. Y una vez que el juez de campo estuviera frente a la pantalla, agregó: “Te la voy a soltar directamente en dinámica para que valores la acción. En mi opinión es una acción en la que el jugador del Barcelona juega el balón de forma normal, una dinámica normal del juego, juega el balón y luego se produce de forma natural el contacto con el jugador del Atlético”.

Ante los comentarios de Melero López y las imágenes que se reprodujeron desde distintios ángulos, el árbitro del encuentro se arrepintió de la expulsión y así lo comentó con sus asistentes: “Vale, el jugador del Barcelona con control de balón, juega el balón y luego le pisa en una dinámica normal. Voy a cancelar la roja y le muestro amarilla”.

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El descargo de Diego Simeone por el accionar de Mateu Busquets Ferrer

“No, no me han perjudicado. Se han equivocado como nos equivocamos los entrenadores. Lo dijeron el otro día. Lo explicaron. No pasa nada, digan que sí, si lo vieron. Esperamos que el CTA lo pueda explicar bien y deje claro qué jugada es”, dijo Diego Simeone, con cierta ironía.

Asimismo, en relación también a aquel penal que no le sancionaron a Marcos Llorente por la dura entrada de Dani Carvajal en el Santiago Bernabéu, el Cholo expresó: “Aprendí de este y del partido de la semana pasada”.

En síntesis

Mateu Busquets Ferrer anuló la tarjeta roja a Gerard Martín tras revisar el VAR.

anuló la a tras revisar el VAR. La RFEF publicó el audio del VAR sobre el pisotón a Thiago Almada .

publicó el audio del VAR sobre el pisotón a . El partido entre Atlético y Barcelona se disputó el 4 de abril en el Metropolitano.