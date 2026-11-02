El DT del Al-Nassr confirmó que CR7 no hará parte de la Champions de Asia en esta jornada por problemas de seguridad.

Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman y Mohamed Simakan no figuran en la convocatoria para el decisivo encuentro vs. FC Pakhtakor Tashkent en la Champions de Asia. Pero no solo el calendario del fútbol árabe o el deseo de darle descanso al luso son motivos para que se pierda el partido en Uzbekistán. La situación de seguridad en Asia hará que CR7 no viaje con sus compañeros.

Esta historia inicia jornadas atrás. El pasado 12 de octubre el partido en casa de Al-Nassr se retrasó tras conocerse informaciones sobre posibles ataques con misiles de los rebeldes hutíes. Los problemas de seguridad en dicha zona del mundo han hecho que la delegación del equipo de CR7 haya puesto rumbo a Uzbekistán sin el portugués ahora. Se quiere evitar un escenario de tensión que complique el paso de los árabes al otro lado del continente.

“A pesar del difícil comienzo, de las condiciones de preparación y de no estar completamente listos al inicio de la temporada, ahora hemos alcanzado un nivel excelente”, palabras de Ange Postecoglou sobre la ausencia de su delantero para una fecha clave del torneo para el cuadro de Arabia Saudita. Recordemos que Al-Nassr ganó y perdió en sus dos primeros partidos. Necesitan meterse entre los 8 primeros para finales de febrero y de esta manera seguir con vida en el certamen.

La noticia llega en el peor de los momentos para CR7. Recordemos que el portugués viene de marcar tres goles por el campeonato local y que solo 5 gritos sagrados le separan ahora mismo de los 1000 de carácter oficial en cuanto a toda su carrera se refiere. Se espera que el atacante portugués pueda retornar a trabajos el próximo viernes 6 de noviembre vs. Al-Hazem Sport Club.

Al-Nassr viajará sin CR7 a Uzbekistán: GETTY

En lo que vamos de campaña, CR7 suma 5 goles en 9 partidos entre todas las competencias. A sus 41 años vive de momento la última temporada de su contrato con Al-Nassr. A la espera de lo que ocurra con su vínculo contractual, Cristiano sigue en la carrera para intentar ser el primer delantero en la historia de este juego con 1000 goles oficiales.

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Ten Hag sigue atacando a CR7

En charla con ESPN, el ex DT del Manchester United durante la etapa de CR7 se mostró claro sobre lo que entiende como una caída innegable de su rendimiento en el fútbol de primer nivel: “La realidad es que en los últimos siete u ocho años ya no ha podido ofrecer ese nivel. Desde la Juventus ya se había acabado”.

“Todo gran equipo debe arropar a su mejor jugador, pero el mejor jugador también debe ceder ante el equipo. Ese era precisamente el problema con Ronaldo… Que no haya ningún malentendido por mi parte: es, por supuesto, un jugador extraordinario. Está entre los más grandes”, declaraciones de Ten Hag alrededor del momento del luso desde su marcha del Real Madrid.

Datos claves

Cristiano Ronaldo no viajó a Uzbekistán con Al-Nassr por motivos de seguridad .

no viajó a Uzbekistán con por motivos de . CR7 se ubica a solo cinco goles de alcanzar los 1000 tantos oficiales.

se ubica a solo de alcanzar los oficiales. Erik ten Hag criticó el rendimiento de Cristiano Ronaldo en declaraciones concedidas a ESPN.