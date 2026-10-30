Cristiano Ronaldo continúa en su camino rumbo a los 1000 goles oficiales. El delantero portugués anotó a lo largo de las últimas horas un nuevo hat-trick de la mano de Al-Nassr. Todo ello en una jornada donde también se le anularon dos goles y donde quedó a sólo 15 de llegar a los 1000 de manera oficial. Así va su disputa con Lionel Messi en cuanto a triplete se refiere.

Los 3 tantos del portugués frente a Al-Kholood Club le permiten llegar a los 8 hat-tricks en Arabia Saudita. No es ni mucho menos el lugar donde más ha conseguido este tipo de registros el delantero portugués, pero sí de momento suficientes para superar la marca de un Lionel Andrés Messi que en la Florida apenas ha firmado 3 desde su llegada a la MLS.

Ambos delanteros son los atacantes en activo con más tripletes que puedan encontrarse en el fútbol actual. Cristiano Ronaldo sumó hasta la fecha un total de 68 hat-tricks desde que iniciase su carrera en el Sporting de Lisboa. Messi, por su parte, llega a los 62 cuando vive su cuarta campaña en la MLS, aunque hay que tener en cuenta que es menor que CR7 en cuanto a edad se refiere y podría cambiar la estadística durante los próximos semestres.

Los 3 goles a Al-Kholood Club permiten a Cristiano Ronaldo encontrarse solamente a 15 goles de llegar a los 1000 tantos de manera oficial. Es 1 de los grandes retos que le quedan en una carrera que cuando supera los 40 años tiene pocos retos por delante. Todo hace indicar que antes de que llegue el verano del año 2027, donde incluso ha abierto la puerta a un posible retiro, el portugués ya será el único futbolista en activo en superar esta marca desde que se tienen registros.

Messi suma 3 tripletes con Inter Miami: GETTY

De momento Cristiano Ronaldo incluso dobla los tripletes de Messi en Inter de Miami. El argentino todavía tiene dos encuentros más de la MLS en cuanto a la fase regular se refiere para cortar distancias. Luego llegarán unos playoffs donde defenderá el título y donde tendrá todavía la posibilidad de seguir sumando hat-tricks en su carrera. 8-3 a favor del portugués en tripletes se encuentra la ecuación ahora mismo.

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Real Madrid felicitó a Cristiano Ronaldo por el B.O.A.T

Fanáticos del fútbol internacional eligieron el año 2008 como la mejor temporada del Balón de Oro de todos los tiempos. Real Madrid y Cristiano Ronaldo quedaron en el tercer lugar con aquel año 2017 donde ganaron la UEFA Champions League ante Juventus. Por medio de sus redes sociales y página web, el conjunto blanco felicitó al máximo goleador de su historia por un hito de carácter absolutamente global.

“Cristiano Ronaldo ha sido galardonado con el premio B.O.A.T. (Best of All Time), que reconoce la mejor edición del Balón de Oro de la historia. Los usuarios de France Football han elegido a través de una votación en su página web al delantero por su temporada de 2008, cuando conquistó este galardón individual como jugador del Manchester United. Fue el primero de los cinco Balones de Oro que ha logrado a lo largo de su carrera. Los otros cuatro llegaron en 2013, 2014, 2016 y 2017, todos durante su etapa en el Real Madrid”, dicta el homenaje de los merengues al delantero de Al-Nassr.

Datos claves

Cristiano Ronaldo suma 8 hat-tricks en Al-Nassr y se ubica a 15 goles de los 1000 .

suma en Al-Nassr y se ubica a de los . Lionel Messi registra 3 hat-tricks con Inter Miami en la MLS .

registra con Inter Miami en la . Cristiano Ronaldo acumula 68 tripletes oficiales en su carrera frente a los 62 de Messi.