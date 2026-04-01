Gobierno italiano toma drásticas medidas con el fútbol tras quedar afuera del Mundial 2026

En Italia no esperaron para tomar decisiones importantes tras la derrota que sufrió la Selección ante Bosnia en uno de los partidos del Repechaje de la UEFA para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es que la desazón en el país por estas horas es absoluta, puesto que se trata de la tercera ocasión consecutiva en la que mirarán el certamen por televisión.

Conforme a Sky Sports, el Ministerio de Deportes tiene decidido intervenir la FIGC (federación italiana de fútbol), removiendo así a sus directivos, incluido su presidente Gabriele Gravina. Para eso, ya habría convocado a los dirigentes, entrenadores y futbolistas italianos de los clubes de todas las categorías para una reunión este jueves 2 de abril.

Esto, después de que el propio ministro de Deportes, Andrea Abodi, declarara en las primeras horas de este lunes primero de abril que “es evidente para todos que el fútbol italiano debe ser refundado y que este proceso tiene que empezar por una renovación de la cúpula de la Federación Italiana de Fútbol”.

Además, remarcó que “el Gobierno ya ha demostrado en estos años su compromiso a favor de todo el movimiento deportivo italiano”, por lo que consideró “objetivamente incorrecto” intentar negar las propias responsabilidades “acusando a las instituciones de un presunto incumplimiento y menospreciando la importancia y el nivel profesional de otros deportes”.

“Italia debe volver a ser Italia, también en el fútbol mundial”, remarcó Andrea Abodi, que de esta forma tan contundente le envió un mensaje a Gravina, quien de todas maneras ya avisó que cualquier determinación debe respetar los procesos democráticos. “Entiendo que se soliciten dimisiones, pero esas decisiones, según las normas, corresponden al consejo federal”, señaló a la prensa italiana.

La sede de la FIGC fue vandalizada después de la derrota de Italia con Bosnia

Los hinchas reaccionaron enseguida contra la FIGC, luego de la caída de Italia ante Bosnia en los penales. La sede de la federación ubicada en Roma fue objeto de actos vandálicos tras el partido: arrojaron huevos contra la entrada y una de las gigantografías de la selección y dañaron los macizos de flores.

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En síntesis