Jurgen Klopp, contundente: ”No volvería a trabajar de entrenador”

Jurgen Klopp demuestra estar convencido a no volver a ser entrenador, carrera que inició en la temporada 2000/2001 en el Mainz y que después fue avanzando de manera ascendente con su paso por el Borussia Dortmund entre 2008 y 2014 y con su arribo al Liverpool entre 2015 y 2024, en donde alcanzó la gloria al consagrarse en la UEFA Champions League.

Pero fue esa exigencia la que le privó de las otras cuestiones de la vida, de las que hoy el alemán no quiere privarse. Así de claro lo comentó en una entrevista que le concedió a The Athletic: ”Desde que dejé el Liverpool no sabía ni cuándo empezaban los partidos, estaba fuera. He hecho deporte, disfrutado de la vida, paso tiempo con los nietos… Cosas completamente normales, sabiendo que no volvería a trabajar de entrenador”.

Asimismo, resaltó su postura de no retornar a la labor de la conducción técnica, por lo menos, por ahora: ”Eso es lo que pienso, sí, pero uno nunca sabe. Tengo 58 años, si volviera a empezar a los 65 todos me dirían ‘¡si dijiste que no ibas a volver! Bueno, les diría que aquello lo dije porque lo pensaba al 100% en ese momento. Pero, realmente, creo que no me pierdo nada estando sin entrenar”.

En esa misma línea, destaca el aprendizaje que le dejaron tantos años como estratega: “Perdí más finales de Champions League que la mayoría de la gente. Sé cómo es perder y que la vida siga. No necesito guardarme mi experiencia para mí. Nunca lo hice, pero simplemente nunca tuve tiempo de hablarlo con la gente porque enseguida venía el siguiente partido. Ahora, si alguien me preguntan por algo, creo que soy el libro más abierto que conozco“.

Por otro lado, se mostró desinteresado por el cariño de los hinchas: “No espero que la gente me recuerde por lo que hice en un club específico. La gente que está ahora viendo al Mainz… eran niños pequeños cuando estuve allí como jugador y luego como entrenador, así que sus padres les tuvieron que contar quién era yo. Y si es así, me parece perfecto”.

Para cerrar, dejó en claro que siente valor por el camino recorrido, pero insitió en aclarar que no lo extraña: “Valió la pena, pero jamás pensé que estaría entrenando hasta el final de mi vida. Considero que no me he perdido nada en todo este proceso porque, sinceramente, jamás pensé en ello. En estos 25 años fui solo a dos bodas: a la mía y a otra que fue hace dos meses. He ido cuatro veces al cine… y todas en estos dos últimos meses. Es un placer hacerlo ahora”.

Jurgen Klopp y la paradoja de viajar mucho y no conocer nada

Jurgen Klopp expuso la dicotomía que se vive en un plantel de fútbol profesional, con el hecho de viajar por diferentes partes del mundo, pero no tener la posibilidad de conocer nada de ninguno de esos lugares: “Estuve en tantos países diferentes como entrenador… y no vi nada de ellos; solo el hotel, el estadio o el campo de entrenamiento”.

