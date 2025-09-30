La UEFA adelantó el retorno del Barcelona al Camp Nou

La UEFA divulgó un detalle relevante en su sitio web oficial que hizo encender las alarmas a los hinchas del Barcelona. Resulta que el compromiso que el elenco Blaugrana deberá afrontar ante el Olympiacos, correspondiente a la tercera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026 y que está programado para el 21 de octubre, se llevaría a cabo en el Camp Nou.

Con lo cual, semejante publicación, no hizo más que inyectar de un gran ánimo a los simpatizantes del Barça, puesto que en las últimas semanas, al postergarse dicho retorno, se planteó un panorama poco optimista, incluso, para reabrir las puertas en el primer semestre de la presente temporada.

Sin embargo, este potencial regreso en la Champions League coincide con las previsiones que está haciendo la dirigencia del Barcelona para la vuelta por LaLiga. Apenas tres días antes, el 18 de octubre, se espera que el equipo que comanda Hansi Flick dispute el Derbi Catalán frente al Girona también en el Camp Nou.

De igual modo, el compromiso por el torneo doméstico todavía carece de ratificación formal. No obstante, autoridades municipales mostraron su confianza. El edil Jaume Collboni y el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, manifestaron su convicción en que se resolverán los “asuntos menores” de seguridad pendientes en el inmueble para dar el visto bueno a la reapertura parcial (con un 60 por ciento de la obra culminada).

En contra partida a las buenas noticias, el horizonte de la Liga de Campeones presenta exigencias superiores. Para el encuentro continental, el ente rector del fútbol europeo demanda un mayor progreso en las labores de construcción que para LaLiga, solicitando expresamente la apertura del segundo costado del estadio. Esto implicaría expandir la capacidad de 27 mil a 45 mil aficionados, una condición aún no cumplida.

La excepción que la UEFA aplicará con el Barcelona

Adicionalmente, la reglamentación prohíbe a los clubes emplear dos sedes distintas en la Fase de Liga. Y como el Barça jugará su primer compromiso en el Estadio Olímpico de Montjuïc contra el París Saint-Germain este miércoles primero de octubre, requiere una dispensa especial por parte de las autoridades de la UEFA.

El club blaugrana, en ese sentido, ya comunicó al organismo con sede en Zurich su intención, argumentando una necesidad operativa y descartando cualquier fin de lucro. Mientras no se consiga dicho permiso dual y no se inaugure el sector adicional del Camp Nou, el retorno permanece como una aspiración, lejos de ser un hecho confirmado.

