LaLiga

El plan de Xabi Alonso para la Champions League que Diego Simeone frustró con el 5 a 2

El entrenador del Real Madrid tenían una idea en mente que debió desactivar tras la dura derrota en el Estadio Metropolitano.

Por Germán Carrara

Xabi Alonso tenía pensado dejar algunas figuras en Madrid para su viaje a Kazajistán, pero cambió tras la derrota con el Atlético de Madrid.
El Real Madrid de Xabi Alonso parecía ser una máquina. Llevaba 6 victorias consecutivas en LaLiga (Osasuna, Real Oviedo, Mallorca, Real Sociedad, Espanyol y Levante) y había debutado con un triunfo en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026 (Olympique de Marsella). Es decir, hasta el último fin de semana, había ganado todo lo que jugó.

No obstante, la derrota por 5 a 2 frente al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano fue un sacudón que obligó al entrenador merengue a tener que replantearse varias de sus decisiones. Incluso aquellas que ya estaban estipuladas para después del Derbi Madrileño.

Así lo reporta el diario Marca en su edición de este lunes 29 de septiembre, en la que refleja que Xabi Alonso tenía un plan estudiado para viajar a Kazajistán (en donde el Real Madrid debe jugar este martes por la segunda fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League) que debió disolver luego de lo que fue el paso de su equipo por el recinto rojiblanco.

En concreto, la idea en la Casa Blanca era la de dosificar cargas y trasladarse al país asiático (con solo 5 kilómetros sobre el territorio europeo, por eso juega la Liga de Campeones) con el plantel partido, para que algunas de las figuras que ya sientan la fatiga se queden en la Ciudad Deportiva de Valdebebas regulando el físico para los compromisos venideros.

Sin embargo, la estrepitosa caída con el Atleti y las lesiones de Éder Militao y Dani Carvajal obligaron a Xabi a llevarse lo mejor que tenía a su disposición para conseguir una victoria que deje atrás lo más rápido posible el tropezón en el Derbi Madrileño.

Los convocados de Xabi Alonso para el partido con el Kairat Almaty

Porteros: Thibaut Courtois, Andreiy Lunin y Javi Navarro.

Defensas: David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Dean Huijsen y David Jiménez.

Centrocampistas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Aurelién Tchouameni, Arda Güler y Dani Ceballos.

Delanteros: Vinicius Jr., Endrick, Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Gonzalo García, Brahim Díaz y Franco Mastantuono.

