La importante baja que sufrirá Barcelona vs. Real Madrid en el Santiago Bernabéu

FC Barcelona sufrió más de lo pensado en su encuentro contra el Girona en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic. Recién pudo asegurar la victoria 2 A 1 en el tercer minuto del tiempo agregado del complemento del partido que se disputó bajo el marco de la jornada nueve de LaLiga 2025/2026, gracias al tanto que marcó Ronald Araujo.

De esta forma, el Barça pasó al frente en la tabla de posiciones del campeonato español con 22 unidades, una más que el Real Madrid, que, de igual manera, debe cumplir con su cotejo de la fecha ante el Getafe en el Estadio Coliseum este domingo 19 de octubre. En caso de ganar, los de Xabi Alonso volverán a la cima de la clasificación.

Todo esto, justo en la previa de lo que será El Clásico de España que se llevará a cabo el domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu, sin dudas, un cruce que puede ser trascendental en la pelea de ambos por consagrarse en LaLiga (el Atlético de Madrid también seguirá de cerca el duelo entre merengues y culés, puesto que está cuarto con 16 puntos y busca arrimarse a la punta).

No obstante, el Barcelona sufrirá una baja sumamente importante. Será la de su entrenador Hansi Flick, quien fue doblemente amonestado y, por consiguiente, expulsado en ambas ocasiones por protestar en el Derbi Catalán en Montjuic. Por lo tanto, deberá cumplir, por lo menos, una fecha de suspensión.

Incluso, podría ausentarse en más partidos, dado que las cámaras captaron que hizo un corte de mangas cuando celebró el tanto de Araujo sobre el final, algo que en la prensa española se plantea que podría ser considerado por las autoridades como un gesto dedicado a Jesús Gil Manzanno, el árbitro de duelo frente al Girona.

Antes del Clásico, Barcelona y Real Madrid se sumergen en la UEFA Champions League

Ni Barcelona ni Real Madrid aún se pueden concentrar en El Clásico de España del próximo domingo. Es que en la semana, ambos deberán presentarse por la tercera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026. El Barcelona recibirá en Montjuic a Olympiacos este martes 21 de octubre desde las 18:45 horas CET, en tanto que el Real Madrid hará lo propio en el Santiago Bernabéu con la Juventus el miércoles 22 desde las 21.

