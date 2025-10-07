Calendario de la Supercopa de España 2026: Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona y Athletic Club

Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao ya saben cuándo disputarán la Supercopa de España 2026, el certamen que tendrá su edición número 42 y que, por séptima vez, contará con cuatro participantes (todas las anteriores se disputaron solamente entre el campeón de LaLiga y el de la Copa del Rey o el segundo en LaLiga en caso que el campeón haya sido el mismo en ambos torneos).

Para este caso, el Barça se adjudicó su cupo para la competencia en cuestión al haberse quedado tanto con LaLiga como con la Copa del Rey de la temporada 2024/2025. Por su parte, el Real Madrid, subcampeón tanto en el campeonato de la primera división como en la copa nacional, también se quedó con una de las plazas.

Mientras que el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao clasificaron al ubicarse en los puestos 3 y 4 de la tabla de posiciones de LaLiga.

Día, horarios y sede de la Supercopa de España 2026

La Supercopa de España 2026 se jugará en Yeda, Arabia Saudí, entre el 7 y el 11 de enero. Los horarios de todos los partidos están unificados a las 20:00 horas (hora peninsular española).

Las semifinales se disputarán de la siguiente manera: el miércoles 7 de enero se enfrentarán el FC Barcelona y el Athletic Club, mientras que la segunda semifinal, el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, será el jueves 8 de enero.

Los ganadores de ambos encuentros jugarán la gran final el domingo 11 de enero en el King Abdullah Sports City, que será la sede de los tres partidos y que cuenta con capacidad para algo más de 62 mil espectadores.

Palmarés de la Supercopa de España

FC Barcelona: 15 títulos y 12 subcampeonatos.

Real Madrid: 13 títulos y 7 subcampeonatos.

Athletic Club: 3 títulos y 3 subcampeonatos.

Deportivo de La Coruña: 3 títulos y 0 subcampeonatos.

Atlético de Madrid: 2 títulos y 5 subcampeonatos.

Sevilla FC: 1 título y 3 subcampeonatos.

Valencia CF: 1 título y 3 subcampeonatos.

Real Zaragoza: 1 título y 2 subcampeonatos.

RCD Mallorca: 1 título y 1 subcampeonato.

Real Sociedad: 1 título y 0 subcampeonatos.

RCD Espanyol: 0 títulos y 2 subcampeonatos.

Real Betis: 0 títulos y 1 subcampeonato.

