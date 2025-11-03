El atacante del Barcelona Lamine Yamal cayó en las garras de la pubalgia. Una lesión difícil de tratar que, conforme cuentan profesionales y futbolistas que padecieron este cuadro (tales son los ejemplos de Lionel Messi, Sergio Busquets, Sergio Ramos o Xabi Alonso, entre tantos otros), aparece y desaparece permanentemente, incluso pasando por el quirófano.

Al delantero de 18 años le brotó la dolencia inguinal en septiembre durante los partidos que jugó con la Selección de España frente a Turquía y Bulgaria por las Eliminatorias de la UEFA para la Copa Mundial del 2026. De hecho, esta situación generó el enfado de Hansi Flick, que públicamente apuntó contra Luis de La Fuente, estratega de la Roja, por no tratar el caso del futbolista culé con el cuidado que consideraba que ameritaba.

Lo cierto es que desde entonces se perdió 7 partidos. Los últimos dos de España en octubre, 4 por LaLiga y uno por la UEFA Champions League. Y en su retorno progresivo a los campos de juegos no se vio la mejor versión de Lamine Yamal, dejando en evidencia que aún arrastra las molestias por culpa de la pubalgia. Incluso, en medios españoles se hizo énfasis en esta cuestión tras el flojo rendimiento del protagonista en el duelo con el Real Madrid del pasado 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu.

No obstante, Hansi Flick decidió contar con Lamine para el partido con el Elche de este domingo 2 de noviembre. Es más, hasta hizo un gol y sorpresivamente participó casi por completo (salió a los 88 minutos) en el compromiso que tuvo lugar en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic por la jornada 11 de LaLiga 2025/2026 (y que, por cierto, fue victoria del FC Barcelona por 3 a 1).

Sin embargo, el estratega alemán, en conferencia de prensa, admitió que tendrá que ir más despacio, para no agravar el caso: “Hay que gestionar su lesión. Tiene que entrenar, hacer tratamiento… No puedo decir que la lesión se haya acabado, viene y va. Y debe gestionarlo”.

Con esta declaración, no sería extraño que Yamal no esté entre los once del Barça para el choque con el Brujas en el Estadio Jan Breydel este miércoles 5 de noviembre por la cuarta jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League. En esa línea, tampoco se descarta que frente al Real Celta de Vigo, este domingo 9, juegue solo unos minutos.

¿Lamine Yamal será convocado por Luis de La Fuente para la fecha FIFA de noviembre?

En medio de este panorama, en breve Luis de La Fuente comunicará una nueva convocatoria de la Selección de España para los últimos dos encuentros de su grupo en las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 frente a Georgia (15/11) y Turquía (18/11), con los cuales buscará sentenciar su clasificación al certamen global. Habrá que ver, entonces, si el entrenador de la Roja cuenta con Lamine Yamal, luego del ida y vuelta mediático que tuvo hace semanas con Hansi Flick por la pubalgia de Lamine Yamal.

