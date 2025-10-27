Quizás si Lamine Yamal no disparaba con munición pesada en la previa, la crítica no iba a ser tan exhaustiva por lo que fue su rendimiento en el Clásico de España, el cual Barcelona perdió 2 a 1 con el Real Madrid este domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu (goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham para el local y de Fermín López en la visita).

De hecho, sus palabras (dio a entender que el Real Madrid ‘roba y se quejaba’) parecieron jugarle en contra, porque lejos estuvo de desplegar el nivel con el que suele proyectarse sobre el campo de juego (incluso, la temporada pasada, en el mismo escenario, fue una de las figuras anotando un tanto en lo que fue triunfo culé por 4 a 0).

De ahí que los medios de comunicación de renombre tanto de la capital española como de la Ciudad Condal se enfocaran en él. Como por ejemplo, el Diario AS, que no escatimó para apuntarle: ”Lamine Yamal es un crack. Y los cracks no se pueden conformar con dar buenos pases y no perder balones. Un crack ha de marcar las diferencias y desequilibrar. Y es esta ocasión no lo ha hecho. Es más, no intentó apenas ningún desborde en su banda a Carreras”.

Y amplió: ”Esta falta de confianza afectó sobremanera en el juego ofensivo del equipo. Los jugadores del Real Madrid le tenían ganas por sus declaraciones en la previa y al final del partido fueron a por él. Está claro que no estaba al 100%, pero eso no es ninguna excusa. Si quiere ganar algún día el Balón de Oro y recoger el relevo de Messi, ha de hablar menos y trabajar más”.

Por su lado, Marca reflejó: ”Fue la voz más polémica en la previa y todos los focos estaban puestos sobre el canterano. Parecía que saltaría al césped con una marcha más y muy motivado, pero en la primera parte estuvo más bien desaparecido. Ya venía de jugar unos encuentros un tanto discretos tras su lesión y se mantiene en esta línea. En el segundo tiempo también jugó a un ritmo menor al que es habitual. Se ha puesto más el traje de pasador que de intentar en uno contra uno, irse por velocidad… Pasó a la mediapunta en la recta final con la salida de Roony. Se esperaba mucho más de él en un Clásico”.

Mundo Deportivo: ”Escaso. No hizo un partido a la altura de sus mensajes previos. No encaró en varias oportunidades en las que tuvo la oportunidad de hacerlo. Sí ofreció detalles técnicos demasiado intermitentes, como el pase que Koundé no aprovechó para empatar”.

Sport: ”Mermado. Fue el protagonista de la previa calentando el clásico con sus declaraciones y lo fue cuando el partido arrancó. El colegiado señaló penalti del catalán sobre Vinicius cuando todavía no se habían disputado dos minutos, pero el VAR lo revisó y acabó anulándolo. En ataque estuvo ensombrecido y no brilló como nos tiene acostumbrados, ni tan solo corrió en los contraataques… ¿La pubalgia?”.

Barcelona buscará revancha frente al Elche

El Barcelona intentará retomar el camino de la victoria este domingo 2 de noviembre frente al Elche en el Estadio Olímpico de Montjuic. Será importante ganar para el Culé, puesto que con la derrota en el Santiago Bernabéu quedó a 5 puntos del Real Madrid, quien ya es el único líder de la tabla de posiciones de LaLiga 2025/2026 con 27 unidades.

