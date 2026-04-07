La sorpresiva advertencia de Philipp Lahm a Alemania: ”Vamos a terminar como Italia”

La debacle de la Selección de Italia es la prueba cabal de que en el fútbol de hoy en día ya no se gana con el peso de la camiseta. La Azzurra hilvanará en Estados Unidos, México y Canadá 2026 su tercera ausencia consecutiva en la Copa del Mundo (tampoco participó de Rusia 2018 ni de Qatar 2022).

Pero su crisis, en realidad, comenzó mucho antes, puesto que tanto en Sudáfrica 2010 como en Brasil 2014 no pudo superar la fase de grupos. Por lo que la última vez que estuvo a la altura de su historia fue en el campeonato que ganó en Alemania 2006 (venció en la final a Francia mediante lanzamientos desde el punto del penal).

Con este panorama desolador en Italia, en donde saltaron las alarmas fue en Alemania. Es que después de levantar el trofeo de la Copa del Mundo de Brasil 2014 se quedó afuera en la primera instancia de las dos ediciones siguientes, frente a rivales que, en los papeles, parecían ser accesibles: Corea del Sur, México y Suecia en Rusia 2018, y Costa Rica y Japón, además de España, en Qatar 2022.

Al respecto, el que opinó fue Philipp Lahm, en una conversación que mantuvo con The Guardian: “Italia ya se ha quedado atrás. Si Alemania continúa por este camino, nos espera el mismo destino”. Y amplió: “Me sorprende que tantos defensores sigan a sus rivales hasta el baño... incluso el Bayern de Múnich lo hace”.

En esa misma línea, el histórico lateral derecho del seleccionado alemán y del Bayern Munich, remarcó: “Ni siquiera Alemania logró tal dominio en los años 70 y 80. Gary Lineker se refería a esa época cuando dijo que los alemanes siempre ganaban al final. No, hoy es España”.

El grupo de Alemania en la Copa del Mundo 2026

La Selección de Alemania aparece como amplio favorito para quedarse con el primer puesto del Grupo E de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Lo compartirá con: Curazao (a quien enfrentará el 14 de junio), Costa de Marfil (20/6) y Ecuador (25/6).

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En síntesis