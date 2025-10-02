Es tendencia:
Lamine Yamal supera a Kylian Mbappé en la cima de un importante ranking de actualidad

El joven delantero culé asoma como el jugador con mejor cotización del momento, incluso, por encima del goleador del Real Madrid.

Por Germán Carrara

Lamine Yamal lidera el ranking de cotización de mercado con 200 millones, 20 más que Kylian Mbappé.
Lamine Yamal lidera el ranking de cotización de mercado con 200 millones, 20 más que Kylian Mbappé.

Lamine Yamal desplazó de la cima a las grandes figuras del Real Madrid de una importante clasificación mundial. Resulta que el joven delantero del Barcelona se ubica en soledad en lo más alto del ranking de valor de mercado, que fue actualizado por Transfermarkt con la llegada de octubre, con una suma de 200 millones de euros, 20 más que su tres principales perseguidores: Kylian Mbappé y Jude Bellingham del Real Madrid, y Erling Haaland del Manchester City.

El ganador del Trofeo Kopa y del Balón de Plata en la ceremonia del Balón de Oro que se celebró el pasado lunes 22 de septiembre, de esta manera, asoma como el futbolista que mejor cotiza en el presente, a pesar de que ni siquiera es el principal goleador ni asistidor en el comienzo de la temporada 2025/2026 (puestos que ostentan Harry Kane con 17 y Michael Olisé con 6, ambos integrantes del primer equipo del Bayern Munich).

Incluso, Lamine Yamal le sacó una diferencia bastante importante a Vinícius Júnior, que bajó de 170 a 150 millones (mismo monto que Bukayo Saka del Arsenal). Es decir, para los especialistas, por estos días, la diferencia entre el atacante de la Selección de España y el extremo izquierdo de Brasil es de 50 millones.

Asimismo, en el top ten, el otro culé que dice presente es Pedri, en el cuarto puesto junto a Florian Wirtz del Liverpool y Jamal Musiala del Bayern Munich, los tres con 140 millones. En tanto que el que cierra es Federico Valverde, mediocampista merengue, con 130, 10 más que Cole Palmer del Chelsea, Declan Rice del Arsenal y Alexander Isak del Liverpool.

Por otro lado, vale mencionar que, a pesar del importante envión que aporta Lamine Yamal, Barcelona no es el club que reúne mayor cantidad de valor de mercado a octubre del 2025. El Blaugrana se planta en el quinto puesto con 1,11 mil millones, bastante lejos de los 1,40 mil millones del líder, Real Madrid.

Harry Kane, 17 goles en el comienzo de temporada que le alcanzan para asomar en el top 50

Harry Kane lleva 17 goles en 9 partidos en la temporada. Es decir, un promedio de casi 2 tantos por partidos jugado. Sin embargo, estas cifras solo le alcanzan para asomar en el puesto 47 del ranking de los futbolistas mejor tasados en el presente con 75 millones de euros.

Los 10 jugadores mejor cotizados del mundo en la actualidad

  1. Lamine Yamal: 200,00 Mill. €
  2. Jude Bellingham: 180,00 Mill. €
  3. Erling Haaland: 180,00 Mill. €
  4. Kylian Mbappé: 180,00 Mill. €
  5. Bukayo Saka: 150,00 Mill. €
  6. Vinicius Junior: 150,00 Mill. €
  7. Pedri: 140,00 Mill. €
  8. Florian Wirtz: 140,00 Mill. €
  9. Jamal Musiala: 140,00 Mill. €
  10. Federico Valverde: 130,00 Mill. €
germán carrara
Germán Carrara
