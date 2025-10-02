La decisión determinante de la FIFA con la Tarjeta Verde tras su prueba en el Mundial Sub 20

La FIFA innovó en la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025 con una alternativa para el VAR que, aparentemente, ya va ganando adeptos a nivel global. Se trata de la Tarjeta Verde. Un nuevo procedimiento para agilizar la utilización del video análisis, que consiste en que cada entrenador disponga de solicitar al cuerpo arbitral hasta dos revisiones por partido.

”El Football Video Support (FVS), diseñado como un sistema de repetición de video accesible y rentable para decisiones arbitrales clave, está ganando terreno rápidamente en todo el mundo del fútbol”, advirtió la FIFA en sus canales oficiales, luego de implementar este método en los primeros partidos de la Fase de Grupos del certamen ecuménico.

”Lo que comenzó como un Desafío de Innovación de la FIFA e impulsado bajo el liderazgo del Comité de Arbitraje de la FIFA ahora se ha convertido en una solución práctica que ya está siendo adoptada por una variedad de ligas y de muchas más asociaciones nacionales que se unen para implementar la tecnología”, remarcó la entidad que preside Gianni Infantino, a raíz de aquellos países en los que, por falta de recursos, todavía no se había implementado el VAR.

El FVS permite depender de menos cantidad de colaboradores del árbitro y menos costo en las herramientas que se utilizan en las federaciones más fuertes para el VAR. Así lo aclaró Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA: “El FVS es una herramienta de apoyo a los árbitros en competiciones con menos recursos y cámaras”.

De igual forma, el italiano explicó: ”No debe considerarse un VAR ni una versión modificada del mismo, ya que no incluye videoarbitrajes que supervisen cada incidente. Estamos muy animados con los primeros resultados y esperamos ayudar a nuestras Asociaciones Miembro a beneficiarse de esta tecnología”.

Las federaciones que se sumaron al FVS

”En agosto, la Serie C italiana (tercera división masculina) y la Liga F (primera división femenina) y la Primera Federación españolas (tercera división masculina) se convirtieron en las primeras competiciones en implementar FVS de forma completa. El FVS también se está implementando en Brasil, con pruebas en marcha en la Copa Paulista (copa del estado de São Paulo) y la copa nacional femenina, la Copa do Brasil Feminina”’, anunció la FIFA sobre el sistema que viene ganando adeptos.

Las otras competiciones en las que la FIFA ya confirmó que se usará el FVS

Al ver los resultados en la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025, la FIFA ya confirmó que se aplicará el mismo sistema de revisión tanto en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de Marruecos como en la Copa Mundial Sub-17 de Qatar, ambos a disputarse en los últimos meses de este 2025.

