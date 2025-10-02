Otro paso atrás del Barcelona con el Camp Nou: aplazó su regreso

A pesar del anuncio que hizo la UEFA en su sitio web, el FC Barcelona confirmó este jueves que su choque por la tercera jornada de la Fase de Liga de la Champions League contra el Olympiacos de Grecia, pautado para el martes 21 de octubre a las 18:45 horas CET, se disputará en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic.

Con lo cual, la vuelta al Camp Nou para la máxima competición continental se vio frustrada una vez más, según informó el propio club culé, por las exigencias de la entidad y, principalmente, por las demoras en las autorizaciones municipales para la reapertura (el Barça tenía intenciones de regresar en agosto para el comienzo de la campaña, pero la vuelta se aplazó por los motivos anteriormente mencionados).

De igual modo, a pesar del contratiempo que se le presentó al Blaugrana en el ámbito internacional, la dirigencia a cargo de Joan Laporta mantiene el optimismo y trabaja intensamente para conseguir el permiso de ocupación. Y en ese sentido, el gran objetivo es inaugurar el Camp Nou remodelado con el partido por LaLiga ante el Girona.

Las autoridades de la institución de la Ciudad Condal, de acuerdo al diario Marca, están resolviendo las últimas enmiendas solicitadas por el Ayuntamiento para garantizar la seguridad de todos los presentes para, en principio, el Derbi Catalán programado para el sábado 18 de octubre.

Así está la fachada del Camp Nou (Photo by David Ramos/Getty Images).

Barcelona tendría que jugar toda la Fase de Liga en Montjuic

Debido a que el duelo contra el Olympiacos será el segundo consecutivo en el Estadio Olímpico de Montjuïc (tras recibir al París Saint-Germain con quien cayó 2 a 1), la UEFA insistiría en hacer respetar la norma de que toda la Fase de Liga se juegue en la misma sede, a menos que el Barça logre un permiso especial (algo que se le iba a otorgar para el encuentro con el elenco griego).

Esto significa que el regreso del Barça a su estadio por la Champions League sería recién para su duelo como local por los Play Off o directamente para los Octavos de Final ya en 2026, en caso, claro está, de que los de Hansi Flick, por lo menos, se ubican dentro de los 24 primeros en la tabla de posiciones de la instancia regular.

