Mientras Antonio Conte cobró 35 millones de euros por sus despidos, ésta es la fortuna que acumula Mourinho

Terminó más que de manera rotunda el ciclo de José Mourinho al frente del Fenerbahçe de Turquía. Todo ello después de una eliminación frente a Benfica en la fase previa de la Champions League que fue suficiente para despedir al portugués. El ex entrenador de equipos como Inter de Milán, Chelsea, Real Madrid y Manchester United es en este momento el estratega que más dinero ha cobrado por finiquitos a lo largo de los últimos 20 años. El único que se le acerca en cuanto asuma se refiere es un Antonio Conte que cobró en su día 35 millones de euros desde Tottenham como los blues por sus respectivas marchas.

José Mourinho acumula un total de 108 millones de euros en cuanto a indemnizaciones se refiere. Chelsea le ha pagado 20 millones de euros en su primera etapa y otros 9 en la segunda. Real Madrid le abonó cerca de 19.5 millones, Manchester United 22 millones, Tottenham 17.5 millones, Roma otros 3.5M y finalmente Fenerbahçe un total de 15 millones de euros según la prensa más cercana a su entorno en España. Nadie desde que se tienen registros o informaciones alrededor del tema ha recibido tanto dinero en su cuenta bajo este concepto.

Se trata de una de las mayores curiosidades alrededor de la carrera de un entrenador que viene a menos desde el año 2018. En aquel momento José Mourinho se marchó del Manchester United tras unas primeras dos temporadas donde marcó la mejor posición del club en la Premier League desde el año 2013. Incluso pudo conseguir un total de 3 títulos. Nada de esto valió cuando la directiva de los Diablos Rojos decidió pagarle los 22 millones de euros de finiquito para conseguir su salida. El resto en Old Trafford es historia.

En este momento la carrera del portugués apunta lejos del viejo continente. Mourinho tiene diferentes acuerdos con el fútbol de Arabia Saudita para ejercer labores como las de embajador y por supuesto la chance de dirigir a alguno de los clubes de una de las ligas que más dinero ha invertido a lo largo de los últimos años. Si los finiquitos para concretar sus respectivas marchas de los clubes del viejo continente han sido más que suculentas, imagínese lo que podría ocurrir en caso de que no pueda conseguir sus objetivos por Oriente Medio.

Solo Conte ha cobrado sumas similares a las de Mourinho en despidos: GETTY

Repetimos que el único que se le acerca en cuanto a montos se refiere es Antonio Conte. El italiano fue recompensado por Chelsea con un total de 30 millones de euros cuando se cerró su marcha de un equipo donde sigue siendo a día de hoy el último entrenador en ganar la Premier. Años más tarde Tottenham tendría que abonarle otros 5 millones de euros por su adiós. En este momento dirige a un Nápoles donde ha logrado vencer en cuanto al título de Serie A se refiere y donde tiene uno de los proyectos más consolidados del Calcio en los últimos años.

Los que más cobraron tras Mou y Conte

11.7 millones de euros le costó a Joan Laporta y todo Barcelona el finiquito para que Ronald Koeman se marche del Camp Nou. 12 millones costó al Manchester United el adiós de Erick Ten Hag 12.5 millones tuvo que pagarle Chelsea al italiano Roberto Di Matteo y otros 14 millones puso Roman Abramovic pasa despedir un tiempo antes a André Vilas-Boas. Sigue con un total de 14.5 la marcha de Mauricio Pochettino del Tottenham. Rusia abonó 15 millones de euros por el despido de Fabio Capello y luego, nuevamente Chelsea, se dejó 16 millones de euros por Luis Felipe Scolari. Son los grandes finiquitos de los que se tienen informaciones oficiales a lo largo de la historia.

Haciendo una suma rápida, el club que más aparece en esta tabla no deja de ser un Chelsea donde la política de cambio de entrenadores se ha mantenido pese a la salida del ruso Abramovich. La marcha de Graham Potter en su día tras tener que abonar solamente en su llegada a cerca de 20 millones de euros al Brighton ejemplifica a la perfección la mirada de un club donde los proyectos largos no gustan y donde se apunta aa ciclos cortos que saquen el mayor de los rendimientos de sus jugadores.

