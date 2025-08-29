¿Es el final?: la promesa de Mourinho que no le haría jugar más la Champions League

Fenerbahçe ha hecho oficial la destitución de José Mourinho de la Primera División de Turquía. El mítico entrenador que pase por Real Madrid o Manchester United se despide de su aventura después de no poder eliminar al Benfica de la fase previa de la Champions League. Existe un riesgo enorme de que no volvamos a verle en el viejo continente. Arabia Saudita se frota las manos.

Portales como AS o MARCA en España aseguran que el entrenador portugués se ha llevado un finiquito cercano a los 15 millones de euros. El comunicado oficial de Fenerbahçe de Estambul agradece a Mourinho por su compromiso desde agosto del año 2024. Todo ello en un ciclo donde ni mucho menos pudo terminar con su sequía de grandes conquistas en el viejo continente. No nos olvidemos que el portugués no disputa las fases finales de la Champions desde el año 2020.

“Hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera”, explica el comunicado que marca el final del luso en un certamen donde ni los fichajes de John Durán o la inversión para competir con Galatasaray valieron para levantar medallas.

Han pasado casi 2000 días desde que Mou jugase un partido oficial de la Champions y puede que la cuenta siga en aumento. Antes de fichar por los turcos, el portugués dejaba en claro que entre sus objetivos más cercanos aparecía el deseo de entrenar algún día la Selección de Portugal e igualmente diferentes compromisos con Arabia Saudí. Fenerbahçe fue nombrado en sus palabras, tiempo atrás, como su última gran aventura en el viejo continente y antes de poner rumbo a Oriente Medio para ejercer la función de embajador o directivo de los principales clubes del certamen.

Mourinho se va de Turquía con un finiquito de 15 millones de euros: GETTY

En caso de que los rumores se confirmen, Mourinho se irá de Europa con dos ediciones de la Champions League en sus vitrinas. En el 2004 rompió con todo tipo de pronóstico sacando el Porto campeón en un camino donde derrotó entidades de la talla del Manchester United. Seis veranos más tarde y en el estadio Santiago Bernabéu, rompería con la sequía del Inter de Milán y después de una edición donde potencias de la talla del Barcelona de Pep Guardiola indicaron rodillas de su figura. Las 3 semifinales con Real Madrid son su último gran aporte en un torneo donde desde hace más de 2000 días no se tienen noticias oficiales sobre su presencia.

Y la caída de Mourinho

Desde su obtención de la Premier League del año 2015 que nada ha vuelto a ser igual para The Special One. Pese a conseguir un segundo lugar con Manchester United en tiempos donde los Diablos Rojos ni mucho menos estaban para competir, la realidad es que sus pasos por tanto Tottenham como por Fenerbahçe o Roma apenas dieron para éxitos comparables con el inicio de su carrera. Seguramente la Conference League obtenida en la capital italiana sea el mayor punto de festejo.

Ahora llega el momento de saber qué ocurre con la carrera de un auténtico erudito de inicios de siglo. Repetimos que José Mourinho tiene diferentes acuerdos empresariales con Arabia Saudita que van más allá de la posibilidad de verle en el banquillo. Dirigir a Portugal en la Copa del Mundo parece imposible después de la última conquista de la Nations League por parte de los hombres de Roberto Martínez. Dentro de 12 meses y cuando culmine el Mundial, junto con la era Cristiano Ronaldo al frente de la Selecao, podríamos tener novedades. The Special One de momento se despide de la actividad.

