"Sin Juanma Lillo, no seríamos ahora líderes de la Premier": Pep Guardiola

Sin duda alguna, Manchester City es el equipo que mejor está aprovechando el irregular rendimiento de otros equipos en la Premier League. Por la fecha 21, vencieron al Sheffield United (0-1) y se colocaron como únicos líderes de la liga inglesa y aún tienen un juego pendiente.

En medio de ese buen momento, Pep Guardiola aprovechó para lanzar un inesperado elogio a Juan Manuel Lillo, quien hace poco se unió a su proyecto en Inglaterra como Asistente Técnico. El DT aseguró que el gran momento del club se debe al aporte del vasco. Por él, se treparon al liderato de la Premier League 20/21.

"No podríamos ser líderes de la Premier sin la influencia de Juanma Lillo. Ve cosas que no soy capaz de ver, tiene una sensibilidad especial para ver el juego. Y sobre todo me hace ver la real situación del equipo en los malos momentos".