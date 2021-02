Barcelona vs. Betis - USA: cómo ver, pronósticos y horarios en LaLiga

Este domingo 7 de febrero del 2021, Barcelona vs. Real Betis en vivo online chocan por la jornada 22 de LaLiga Santander, en directo. Los culés llegan en racha a este compromiso, pues no pierden desde hace 5 partidos y está acercándose cada vez más al puntero del torneo español, Atlético Madrid. No te pierdas aquí los pronósticos, como ver en Estados Unidos y los horarios de este partidazo.

El elenco azulgrana de Leo Messi llega al Benito Villamarín en su mejor momento, no solo por los resultados sino también por el juego que ha demostrado. No pasa lo mismo con los dueños de casa que fueron eliminados en el partido pasado por la Copa del Rey ante el Bilbao en la fase de cuartos de final. Caba resaltar que ambos elencos llegan a este partido con un ritmo de exigencia bastante intento en lo físico, pues tuvieron que llegar a la prórroga en el otro torneo español.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Betis en USA?

Día: Domingo 7 de febrero

Hora: 15:00 hs (ET) / 12:00 hs (PT) / 14:00 hs (México)

Lugar: Estadio Benito Villamarín.

¿Dónde ver en Estados Unidos el Barcelona vs. Real Betis?

Si te encuentras en Estados Unidos podrás disfrutar del Barcelona vs. Real Betis en directo a través de la señal de: BeIN Sports y Fanatiz . Si por el contrario te ubicas en México, puedes seguir la transmisión por la señal en vivo: SKY HD y en Bolavip, donde encontrarás el minuto a minuto y todos los detalles del cotejo.

Historial de los Barcelona vs. Real Betis

El historial de partidos entre Barcelona y Betis marca que se han enfrentado en 109 oportunidades. En cuanto a triunfos y derrotas, la balanza se inclina para los culés con 67 festejos, mientras que los andaluces solo tienen 21 victorias en su vitrina. En todos los partidos se han marcado un total de 259 anotaciones.

Hora por países del Barcelona vs. Real Betis

- España: 00:00 horas

- Argentina: 17:00 horas

- Chile: 17:00 horas

- Uruguay: 17:00 horas

- Paraguay: 17:00 horas

- Brasil: 17:00 horas

- Venezuela: 15:00 horas

- Bolivia: 15:00 horas

- Colombia: 15:00 horas

- Ecuador: 15:00 horas

- Perú: 15:00 horas

Predicción y pronóstico para el choque entre Barcelona vs. Real Betis

Muchos a la hora de apostar pensarán que Barcelona es el favorito para vencer a Betis. Sin embargo, FanDuel tiene una cuota de +360 probabilidades de empate, mientras que el triunfo de los dueños de casa tiene +470 de posibilidades. Un triunfo de los azulgranas tiene -190.

FANDUEL Real Betis +470 Empate +360 Barcelona -190

* Cuotas cortesía de FanDuel

