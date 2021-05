VER EN USA Barcelona vs. Celta EN VIVO: Cuotas, pronósticos, cuándo y dónde ver el partido por LaLiga Santander 2021

Barcelona vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE: Este sábado, ambos equipos se verán las caras en el partido de la fecha 37 de LaLiga Santander 2021 desde la cancha de Camp Nou. El partido será transmitido por beIN Sports y Fanatiz en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará toda la información para cuándo y cómo ver EN DIRECTO de este evento.

Celta se halla en el octavo lugar con solo 50 puntos, y todavía tiene esperanza de luchar por el título de la temporada si logra ganar este partido y que Betis o Villarreal sean derrotas ante Huesca y Sevilla, respectivamente.

Barcelona, por su parte, estan desolados debido a que quedaron fuera del grupo que van a luchar por el título de LaLiga 2021 luego de empatar con el Atlético de Madrid y el Levante. Ahora buscará imponerse ante el Celta para irse de esta temporada con la algarabía de sus fanáticos.

Cuándo y a qué hora juega Barcelona vs. Celta EN VIVO en USA

Barcelona vs. Celta EN VIVO se dará este 16 de mayo a las 9:30 hs (PT) / 12:30 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el estadio Camp Nou.

Día: 16 de mayo

Lugar: estadio Camp Nou

Horario por país Barcelona vs. Celta

Estados Unidos: 9:30 hs (PT) / 12:30 hs (ET)

México: 11:30 a.m.

Perú: 11:30 a.m.

Ecuador: 11:30 a.m.

Colombia: 11:30 a.m.

Bolivia: 12:30 p.m.

Venezuela: 12:30 p.m.

Paraguay: 12:30 p.m.

Chile: 12:30 p.m.

Argentina: 1:30 p.m.

Uruguay: 1:30 p.m.

Brasil: 1:30 p.m.

España: 6:30 p.m.

Dónde ver Barcelona vs. Celta en EE.UU.

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fanatiz

Argentina: ESPN Sur

Bolivia: ESPN Sur

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN Brasil

Chile: ESPN Sur

Colombia: ESPN Sur

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Andina

Internacional: Bet365, Facebook Live

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: ESPN Sur

Perú: ESPN Sur

España: Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga

Uruguay: ESPN Sur

Venezuela: ESPN Andina, ESPN Sur

Barcelona vs. Celta pronósticos en USA:

Barcelona es el favorito por excelencia de las casas de apuestas en Estados Unidos para ganar este partido por una cuota que triplica lo estimado para su rival, Celta. Asimismo, para FanDuel, Celta tiene una reducida probabilidad de lograr un empate que ganar este partido.

Resultados Barcelona -450 Empate +600 Celta +900

*Cuotas cortesía de FanDuel.

