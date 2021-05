Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO: Aquí conoce los pronósticos, cuándo y dónde ver en USA el partido por LaLiga 2021

Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO ONLINE: Este 1 de mayo, el "Día del trabajador" celebrado por muchos países y toca feriado en los mismos, chocarán por el partido de la jornada 34 de LaLiga Santander 2021 desde el Estadio Alfredo Di Stéfano. El encuentro será transmitido vía beIN SPORTS en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará toda la información para cuándo y cómo ver EN DIRECTO de este evento.

En su último encuentro por la jornada 18 de LaLiga 2021 a inicios del año, se dió un partido con pocas oportunidades de gol entre ambos equipos en El Sadar. Al final terminó en un empate sin goles entre CA Osasuna y Real Madrid en lo que fue un encuentro afectado por la nieve.

Real Madrid y Osasuna llegan a encontrarse de nuevo tras un partido deprimente en la mitad de la fecha en búsqueda de llevarse los tres puntos. Real Madrid tuvo un buen desempeño en su último partido de sus tres compromisos ligueros debido a sus bajas pero ahora, excepto la la lesión de Dani Carvajal que lo deja fuera de la temporada, las expectativas son altas en el equipo y la hinchada.

Cuándo y a qué hora juega Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO en USA

Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO se dará este 1 de mayo a las 12:00 hs (PT) / 15:00 hs (ET) para Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Día: 1 de mayo

Lugar: Estadio Alfredo Di Stéfano

Horario por país Real Madrid vs. Osasuna

Estados Unidos: 12:00 hs (PT) / 15:00 hs (ET)

México: 2:00 p.m.

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Paraguay: 3:00 p.m.

Chile: 3:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Dónde ver Real Madrid vs. Osasuna en EE.UU.

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

Argentina: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports 2

Brasil: NOW NET e Claro, ESPN Brasil, GUIGO

Chile: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

España: Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar+

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Paraguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Perú: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Uruguay: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports, DIRECTV Play Deportes

Real Madrid vs. Osasuna pronósticos en USA:

Real Madrid cuenta con la confianza de las casas de apuestas en Estados Unidos como FanDuel para ganar este encuentro por la última fase de LaLiga 2021, y la su distancia es amplia al de rival. Por otro lado, Osasuna la tendrán muy complicado y su única posibilidad es llegar a un empate.

Resultados Cuota Real Madrid -270 Empate +390 Osasuna +700

*Cuotas cortesía de FanDuel.

Lee También