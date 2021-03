Manchester City vs. Milan EN VIVO: pronósticos, a qué hora y donde ver el partido por la Europa League en USA

Manchester United vs. Milan EN VIVO y ONLINE jugará mañana, 11 de marzo, a las 12.55 hs (ET) por el partido de ida por los octavos de final en la Europa League 2021 en el Estadio Etihad Stadium. El encuentro será transmitido vía TUDN y Univision en USA; y, Fox Sports para México. Bolavip te brindará todo sobre la hora, cuándo ver y todos los detalles.

Ambas escuadras no tuvieron suerte en el sorteo de la UEFA Europa League, los unieron en lo que sería tal vez la eliminatoria más esperada por parte de los fanáticos en esta fase de la competición. Sin embargo, el técnico Stefano Pioli cuenta con una baja importante: Zlatan Ibrahimovic.

A qué hora juegan Manchester United vs. AC Milan ONLINE en USA

Manchester United vs. Milan EN VIVO y EN DIRECTO mañana a las 12.55 hs (ET) / 09:55 hs (PT) en Estados Unidos como a las 11.55 horas en México en el Estadio Old Trafford (Manchester).

Día: 11 de marzo

Hora: 12.55 hs (ET) / 09:55 hs (PT) / 11.55 hs (México)

Donde: Estadio Old Trafford.

Cuando ver Manchester United vs. Milan EN VIVO en EE.UU.

Estados Unidos: 12.55 hs (ET) / 09.55 hs (PT)

México: 11.55 a. m.

Perú: 12.55 p. m.

Ecuador: 12.55 p. m.

Colombia: 12.55 p. m.

Bolivia: 1.55 p. m.

Venezuela: 1.55 p. m.

Uruguay: 1.55 p. m.

Argentina: 1.55 p. m.

Paraguay: 1.55 p. m.

Chile: 1.55 p. m.

Brasil: 1.55 p. m.

Reino Unido: 5.55 p. m.

Italia: 6.55 p. m.

España: 6.55 p. m.

En qué canal ver Manchester United vs. Milan EN VIVO en USA

Estados Unidos: TUDN App, Paramount+, TUDNxtra, TUDN.com, Univision NOW, UniMás

México: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Canadá: DAZN

Honduras: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte

Nicaragua: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte, Fox Sports App

Ecuador: ESPN Play Sur

Guatemala: Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Reino Unido: BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 1, BBC Radio 5 Live, BT Sport Ultimate

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela: ESPN Play Sur, Fox Sports App, Fox Sports Cono Norte

¿Cómo ver Manchester United vs. Milan de la UEFA Europa League gratis por app?

El canal TUDN, ESPN Play y FOX Sports cuentan con su propia app donde pasará todos los pormenores del partido por el partido por la ida de los octavos de final de la Europa League 2021.

Manchester United vs. Milan: formaciones probables

Manchester United: Henderson; Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Alex Telles; Fred, Matić; Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford; Cavani.

AC Milan: Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Samu Castillejo, Brahim Díaz, Rebić; Rafael Leão.

Manchester United vs. Milan pronósticos en EE.UU.:

¿Quién es el favorito para este encuentro para las casas de apuestas de USA? Manchester United está llegando al encuentro tras eliminar a Real Sociedad por una goleada de 4-0 mientras Milan también llega tras su empate contra Estrella Roja, lo que le permitió subir a los octavos de final. Ambos equipos tienen muchas oportunidades de poder ganar este partido pero para DraftKings, la mejor opción es Man Utd ya que ha mejorado mucho y ha logrado estar entre los primeros lugares de la Premier League y en la Europa League.

Resultados DraftKings Manchester United -177 Empate +310 Milan +475

*Cuotas cortesía de DraftKings.

