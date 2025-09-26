A qué hora juega España frente a Marruecos por el Mundial Sub 20 en Chile

Desde este sábado 27 de septiembre y hasta el 19 de octubre se disputará en Chile una nueva edición del Mundial Sub 20. Participarán 24 selecciones divididas en seis grupos, donde los dos primeros y los cuatro mejores terceros avanzarán a octavos de final.
España integra el Grupo C, uno de los más difíciles, junto a Brasil, México y Marruecos, su rival en el debut. El plantel que tiene a Paco Gallardo como entrenador no contará con figuras como Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Dean Huijsen, quienes por edad podrían haber sido parte del plantel.
A qué hora juega España frente a Marruecos por el Mundial Sub 20 y dónde verlo
La Selección Española debutará este domingo 28 de septiembre, a las 22 (horario peninsular) frente a Marruecos. El encuentro se disputará Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile.
El partido correspondiente al Grupo C se podrá ver en España a través de la pantalla de Teledeporte y también online a través de la plataforma RTVE Play.
El fixture de la Selección Española en el Mundial Sub 20
|Fecha
|Día
|Hora peninsular
|Rival
|1
|Domingo 28-9
|22.00
|Marruecos
|2
|Miércoles 1-10
|22.00
|México
|3
|Sábado 4-10
|22.00
|Brasil
La lista de 21 convocados de España
|POSICIÓN
|FUTBOLISTA
|CLUB
|PORTEROS
|Fran González
|Real Madrid CF
|Vicent Abril
|Valencia CF
|Raúl Jiménez
|Valencia CF
|DEFENSAS
|Jesús Fortea
|Real Madrid CF
|Pau Navarro
|Villarreal CF
|Andrés Cuenca
|FC Barcelona
|Jon Martin
|Real Sociedad de Fútbol
|Julio Díaz del Romo
|Club Atlético de Madrid
|Diego Aguado
|Real Madrid CF
|CENTROCAMPISTAS
|Izan Merino
|Málaga CF
|Cristian David Perea
|Real Madrid CF
|Rodrigo Mendoza
|Elche CF
|Peio Canales
|Real Racing Club Santander
|Rayane Belaid
|Club Atlético de Madrid
|Thiago Pitarch
|Real Madrid CF
|DELANTEROS
|Jan Virgili
|RCD Mallorca
|Adrián Liso
|Getafe CF
|Pablo García
|Real Betis Balompié
|Iker Bravo
|Udinese Calcio
|David Mella
|Real Club Deportivo de La Coruña
|Joel Roca
|Girona FC
Los grupos del Mundial Sub 20
- Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.
- Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.
- Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.
- Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.
- Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.
- Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.
