Es tendencia:
logotipo del encabezado
MUNDIAL SUB 20

A qué hora juega España frente a Marruecos por el Mundial Sub 20 en Chile

La selección debutará este domingo 28 en el Grupo C, que comparte también con Brasil y México. Será en el Estadio Nacional de Santiago.

Por Federico Del Rio

Paco Gallardo, ex técnico en juveniles de Sevilla y Leeds United, dirige la selección española Sub 20.
© RFEFPaco Gallardo, ex técnico en juveniles de Sevilla y Leeds United, dirige la selección española Sub 20.

Desde este sábado 27 de septiembre y hasta el 19 de octubre se disputará en Chile una nueva edición del Mundial Sub 20. Participarán 24 selecciones divididas en seis grupos, donde los dos primeros y los cuatro mejores terceros avanzarán a octavos de final.

España integra el Grupo C, uno de los más difíciles, junto a Brasil, México y Marruecos, su rival en el debut. El plantel que tiene a Paco Gallardo como entrenador no contará con figuras como Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Dean Huijsen, quienes por edad podrían haber sido parte del plantel.

A qué hora juega España frente a Marruecos por el Mundial Sub 20 y dónde verlo

La Selección Española debutará este domingo 28 de septiembre, a las 22 (horario peninsular) frente a Marruecos. El encuentro se disputará Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile.

El partido correspondiente al Grupo C se podrá ver en España a través de la pantalla de Teledeporte y también online a través de la plataforma RTVE Play.

El fixture de la Selección Española en el Mundial Sub 20

Fecha Día Hora peninsular Rival
1 Domingo 28-9 22.00
Bandera de Marruecos
Marruecos
2 Miércoles 1-10 22.00
Bandera de México
México
3 Sábado 4-10 22.00
Bandera de Brasil
Brasil

La lista de 21 convocados de España

POSICIÓN FUTBOLISTA CLUB
PORTEROS Fran González Real Madrid CF
Vicent Abril Valencia CF
Raúl Jiménez Valencia CF
DEFENSAS Jesús Fortea Real Madrid CF
Pau Navarro Villarreal CF
Andrés Cuenca FC Barcelona
Jon Martin Real Sociedad de Fútbol
Julio Díaz del Romo Club Atlético de Madrid
Diego Aguado Real Madrid CF
CENTROCAMPISTAS Izan Merino Málaga CF
Cristian David Perea Real Madrid CF
Rodrigo Mendoza Elche CF
Peio Canales Real Racing Club Santander
Rayane Belaid Club Atlético de Madrid
Thiago Pitarch Real Madrid CF
DELANTEROS Jan Virgili RCD Mallorca
Adrián Liso Getafe CF
Pablo García Real Betis Balompié
Iker Bravo Udinese Calcio
David Mella Real Club Deportivo de La Coruña
Joel Roca Girona FC
Publicidad

Los grupos del Mundial Sub 20

  • Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.
  • Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.
  • Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.
  • Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.
  • Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.
  • Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.
Costó más que Mastantuono, no tiene hueco en Real Madrid y saldría en enero del club

ver también

Costó más que Mastantuono, no tiene hueco en Real Madrid y saldría en enero del club

Mientras Mbappé cobra 32 millones de euros en Real Madrid, esto gana Julián Alvarez en Atlético de Madrid

ver también

Mientras Mbappé cobra 32 millones de euros en Real Madrid, esto gana Julián Alvarez en Atlético de Madrid

federico del rio
Federico Del Rio
    Lee también
    El mejor defensor de la historia según Paolo Maldini
    Europa

    El mejor defensor de la historia según Paolo Maldini

    Mbappé cobra 32 millones: ¿Cuánto gana Julián Alvarez?
    LaLiga

    Mbappé cobra 32 millones: ¿Cuánto gana Julián Alvarez?

    Costó más que Mastantuono y saldría en enero de Real Madrid
    LaLiga

    Costó más que Mastantuono y saldría en enero de Real Madrid

    Sergio Ramos pide perdón: "No es momento de palabras"
    Liga Mx

    Sergio Ramos pide perdón: "No es momento de palabras"

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    Better Collective Logo