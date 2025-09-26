A qué hora juega España frente a Marruecos por el Mundial Sub 20 en Chile

Desde este sábado 27 de septiembre y hasta el 19 de octubre se disputará en Chile una nueva edición del Mundial Sub 20. Participarán 24 selecciones divididas en seis grupos, donde los dos primeros y los cuatro mejores terceros avanzarán a octavos de final.

España integra el Grupo C, uno de los más difíciles, junto a Brasil, México y Marruecos, su rival en el debut. El plantel que tiene a Paco Gallardo como entrenador no contará con figuras como Lamine Yamal, Pau Cubarsí o Dean Huijsen, quienes por edad podrían haber sido parte del plantel.

A qué hora juega España frente a Marruecos por el Mundial Sub 20 y dónde verlo

La Selección Española debutará este domingo 28 de septiembre, a las 22 (horario peninsular) frente a Marruecos. El encuentro se disputará Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile.

El partido correspondiente al Grupo C se podrá ver en España a través de la pantalla de Teledeporte y también online a través de la plataforma RTVE Play.

El fixture de la Selección Española en el Mundial Sub 20

Fecha Día Hora peninsular Rival 1 Domingo 28-9 22.00 Marruecos 2 Miércoles 1-10 22.00 México 3 Sábado 4-10 22.00 Brasil

La lista de 21 convocados de España

POSICIÓN FUTBOLISTA CLUB PORTEROS Fran González Real Madrid CF Vicent Abril Valencia CF Raúl Jiménez Valencia CF DEFENSAS Jesús Fortea Real Madrid CF Pau Navarro Villarreal CF Andrés Cuenca FC Barcelona Jon Martin Real Sociedad de Fútbol Julio Díaz del Romo Club Atlético de Madrid Diego Aguado Real Madrid CF CENTROCAMPISTAS Izan Merino Málaga CF Cristian David Perea Real Madrid CF Rodrigo Mendoza Elche CF Peio Canales Real Racing Club Santander Rayane Belaid Club Atlético de Madrid Thiago Pitarch Real Madrid CF DELANTEROS Jan Virgili RCD Mallorca Adrián Liso Getafe CF Pablo García Real Betis Balompié Iker Bravo Udinese Calcio David Mella Real Club Deportivo de La Coruña Joel Roca Girona FC

Los grupos del Mundial Sub 20

Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay y Panamá.

Grupo C: Brasil, México, Marruecos y España.

Grupo D: Italia, Australia, Cuba y Argentina.

Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia y Sudáfrica.

Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega y Nigeria.

