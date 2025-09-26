Mientras Mbappé cobra 32 millones de euros en Real Madrid, esto gana Julián Alvarez en Atlético de Madrid

Kylian Mbappé y Julián Alvarez medirán fuerzas a lo largo de las próximas horas en una nueva edición del derbi de la capital española. Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan este sábado en un partido absolutamente trascendental por el campeonato nacional de LaLiga. Las comparaciones en cuanto al momento de forma de ambos jugadores son contundentes, e igualmente lo son dos sueldos que suponen algunos de los mayores inversiones de todo el territorio español.

L’Equipe es el epicentro de los datos para entender el sueldo que tienen Real Madrid el ex delantero de París Saint Germain e igualmente un Julián Alvarez que se ha convertido en la mayor inversión del club en los últimos años. 32 millones de euros cobra la estrella francesa de manera anual según los datos que se tienen en el rotativo gallo. Son 2.6 millones de euros mensuales y que supone el mayor contrato de toda la primera división. El argentino no llega ni a la mitad.

Julián Alvarez se quedaría en 9.1 millones de manera anual. Es el contrato que firmó Atlético de Madrid después de sacarle de Manchester City en una de las mayores tramas de verano que se haya visto en el conjunto colchonero a lo largo de los últimos años. El ex River Plate vive su segunda temporada al norte de una capital española donde se ha convertido en el epicentro del proyecto alrededor de las filas de Diego Pablo Simeone.

La Araña viene de marcarle tres goles al Rayo Vallecano y sueña con dar un paso al frente en el derbi. Todo ello pensando en los intereses colectivos de un equipo que desde el año 2021 no levanta títulos oficiales y donde veremos si a lo largo de los próximos años Julián Álvarez puede mejorar una situación salarial donde cada 30 días recibe 0,75 millones de euros en sus cuentas. Si hablamos de los mejores sueldos de la entidad colchonera, su lugar se encuentra claro en cuanto a la escala salarial se refiere.

Mbappé duplica el sueldo de Julián Alvarez en Atlético de Madrid: GETTY

El mayor contrato anual de las filas de Diego Pablo Simeone pasa por el guardameta esloveno Jan Oblak. Antes de impuestos, Atlético de Madrid desembolsa anualmente sumas más cercanas a los 20 millones de euros por uno de los grandes pilares que ha consolidado Diego Pablo Simeone al norte de Madrid. Veremos si dentro de unos años y si se mantiene como el centro delantero del Cholo, Julián Álvarez puede alcanzarle o incluso superarle.

