A 143 días del comienzo del Mundial 2026, el mundo se ve sorprendido por esta noticia que trasciende desde Alemania. El equipo 4 veces campeón del mundo, ahora podría no presentarse a la siguiente copa del mundo, en lo que supondría un “boicot” histórico.

El motivo que impulsa esta idea en Alemania es la política arancelaria del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre lo que pasa en Groenlandia, y su posible adhesión a USA. La posibilidad de no jugar la Copa del Mundo viene de una propuesta de Jürgen Hardt, miembro de la Unión Demócrata Cristiana (el partido principal de la coalición que gobierna el país teutón)

Hardt reconoció a Diario Bild que esta sería la última medida para Trump y Estados Unidos entren en razón sobre Groenlandia: “Retirarse del torneo, sin embargo, solo se consideraría como último recurso para que Trump entre en razón en el tema de Groenlandia“, comentó el político.

Alemania podría cambiar todo el panorama de la Copa del Mundo y afectaría directamente a Ecuador si toma esta decisión. Puesto que, Die Mannschaft comparte grupo con ‘La Tri’ y ambos pelearían por el primer lugar de la zona para avanzar a 16avos.

Alemania clasificó en el primer lugar de su grupo al Mundial 2026. (Foto: GettyImages)

Desde la FIFA no se han expresado ante esta creciente posibilidad en Alemania y sobre alguna modificación para el torneo si esto llega a suceder. La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá, será el Mundial más grande de la historia.

El calendario oficial de Alemania en el Mundial 2026

Alemania comparte grupo en el Mundial 2026 con Ecuador, Curazao y Costa de Marfil. Así está el ‘fixture’ oficial del torneo:

Alemania vs Curazao el 14 de junio

Alemania vs Costa de Marfil el 20 de junio

Ecuador vs Alemania el 25 de junio

¿Cuándo comienza el Mundial de 2026?

El Mundial de 2026 comenzará oficialmente el próximo 11 de junio de 2026 y se jugará hasta el 19 de julio. Argentina defenderá el campeonato que ganó en Qatar 2022, donde Alemania se quedó eliminada en grupos.

