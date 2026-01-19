Gonzalo Valle demandó a Guayaquil City y desde el club responden: “Te salvamos la vida…”

Gonzalo Valle demandó a Guayaquil City y le generó una prohibición de inscribir a nuevos jugadores. El arquero ecuatoriano reclama un dinero adeudado de su etapa en el equipo de la ciudad, y a diferencia de otros momentos, el club respondió de manera contundente.

El encargo de responder a Gonzalo Valle por su demanda contra Guayaquil City fue el Gerente General, Gabriel Medranda, quien mandó un mensaje categórico al arquero de Liga de Quito: “Guayaquil City lo “regaló” en USD 200.000, además pagaderos en cuotas, en la transferencia a LDU. Evidentemente, por ese valor —un verdadero regalo— el acuerdo fue que el monto de su deuda estaba incluido en el valor de su contrato de trabajo anual con su nuevo club”, comenzó el directivo.

Medranda aclaró cuánto en realidad le deben a Guayaquil City: “Posteriormente terminó demandando por USD 250.000. El fallo finalmente nos dio la razón en parte, reconociendo únicamente USD 115.000“, avisó el directivo sobre el reclamo del jugador.

Asimismo, Medranda aclara que Valle no es la “víctima” en este caso. “A ese jugador, además, Guayaquil City incluso lo operó del corazón y le salvó la vida. Lo único que se quiso dejar claro es que jamás se lo habría vendido en ese valor si esas hubieran sido las condiciones. Sin embargo, por ser flexibles, se aceptó el acuerdo”

Gonzalo Valle ahora brilla en Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

“Así es la vida. Tocará pagar ese monto y levantar la suspensión para poder inscribir jugadores. En fin, aunque en la mayoría de los casos —con justa razón— los jugadores son las víctimas, en este caso no fue así”, concluyó el directivo en su comunicado.

Publicidad

Publicidad

Gonzalo Valle volverá a jugar con Liga de Quito en este comienzo de temporada, puesto que, el jugador ya está recuperado de su lesión. Este regreso también es muy positivo pensando en la Selección de Ecuador, donde suele ser un convocado habitual de Beccacece.

ver también Todo Ecuador impactado: Alemania podría no jugar el Mundial 2026 por este terrible motivo

Las estadísticas de Gonzalo Valle con Liga de Quito en 2025

En la temporada 2025, cuando Gonzalo Valle, tomó el puesto de titular no lo soltó más. El arquero jugó un total de 24 partidos entre todas las competencias, 2.102 minutos en cancha. Recibió un total de 18 goles y dejó su arco en 0 en un total de 11 encuentros.

Encuesta¿Hace bien Gonzalo Valle en demandar a Guayaquil City? ¿Hace bien Gonzalo Valle en demandar a Guayaquil City? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: