Es tendencia:
logotipo del encabezado
Gonzalo Valle

Gonzalo Valle demandó a Guayaquil City y desde el club responden: “Te salvamos la vida…”

La contundente respuesta de Guayaquil City a la demanda de Gonzalo Valle.

Por Jose Cedeño Mendoza

Sigue a Bolavip en Google!
La contundente respuesta de Guayaquil City a Gonzalo Valle
© GettyImages/ Edit BVLa contundente respuesta de Guayaquil City a Gonzalo Valle

Gonzalo Valle demandó a Guayaquil City y le generó una prohibición de inscribir a nuevos jugadores. El arquero ecuatoriano reclama un dinero adeudado de su etapa en el equipo de la ciudad, y a diferencia de otros momentos, el club respondió de manera contundente.

El encargo de responder a Gonzalo Valle por su demanda contra Guayaquil City fue el Gerente General, Gabriel Medranda, quien mandó un mensaje categórico al arquero de Liga de Quito: “Guayaquil City lo “regaló” en USD 200.000, además pagaderos en cuotas, en la transferencia a LDU. Evidentemente, por ese valor —un verdadero regalo— el acuerdo fue que el monto de su deuda estaba incluido en el valor de su contrato de trabajo anual con su nuevo club”, comenzó el directivo.

Medranda aclaró cuánto en realidad le deben a Guayaquil City: “Posteriormente terminó demandando por USD 250.000. El fallo finalmente nos dio la razón en parte, reconociendo únicamente USD 115.000“, avisó el directivo sobre el reclamo del jugador.

Asimismo, Medranda aclara que Valle no es la “víctima” en este caso. “A ese jugador, además, Guayaquil City incluso lo operó del corazón y le salvó la vida. Lo único que se quiso dejar claro es que jamás se lo habría vendido en ese valor si esas hubieran sido las condiciones. Sin embargo, por ser flexibles, se aceptó el acuerdo”

Gonzalo Valle ahora brilla en Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

Gonzalo Valle ahora brilla en Liga de Quito. (Foto: GettyImages)

“Así es la vida. Tocará pagar ese monto y levantar la suspensión para poder inscribir jugadores. En fin, aunque en la mayoría de los casos —con justa razón— los jugadores son las víctimas, en este caso no fue así”, concluyó el directivo en su comunicado.

Publicidad

Gonzalo Valle volverá a jugar con Liga de Quito en este comienzo de temporada, puesto que, el jugador ya está recuperado de su lesión. Este regreso también es muy positivo pensando en la Selección de Ecuador, donde suele ser un convocado habitual de Beccacece.

Todo Ecuador impactado: Alemania podría no jugar el Mundial 2026 por este terrible motivo

ver también

Todo Ecuador impactado: Alemania podría no jugar el Mundial 2026 por este terrible motivo

Las estadísticas de Gonzalo Valle con Liga de Quito en 2025

En la temporada 2025, cuando Gonzalo Valle, tomó el puesto de titular no lo soltó más. El arquero jugó un total de 24 partidos entre todas las competencias, 2.102 minutos en cancha. Recibió un total de 18 goles y dejó su arco en 0 en un total de 11 encuentros.

Encuesta

¿Hace bien Gonzalo Valle en demandar a Guayaquil City?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En síntesis:

  • Gonzalo Valle demandó a Guayaquil City exigiendo un pago adeudado por 250.000 dólares.
  • El fallo legal reconoció únicamente 115.000 dólares de la deuda reclamada por el arquero.
  • Guayaquil City recibió una prohibición de inscribir nuevos jugadores debido a esta demanda judicial.
jose cedeño mendoza
Jose Cedeño Mendoza
Lee también
Guayaquil City alista tres fichajes de renombre para su regreso a LigaPro
Fútbol de Ecuador

Guayaquil City alista tres fichajes de renombre para su regreso a LigaPro

Fidel Martínez daría el bombazo del mercado y regresaría a este equipo de la LigaPro
Fútbol de Ecuador

Fidel Martínez daría el bombazo del mercado y regresaría a este equipo de la LigaPro

A Barcelona le exigió una fortuna y el salario que tendrá Damián Díaz en Guayaquil City
Fútbol de Ecuador

A Barcelona le exigió una fortuna y el salario que tendrá Damián Díaz en Guayaquil City

Esta sería la respuesta de James a una oferta de Nacional y Millonarios
Fútbol de Colombia

Esta sería la respuesta de James a una oferta de Nacional y Millonarios

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo