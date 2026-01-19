Liga de Quito es el equipo que más se está moviendo en el mercado de fichajes contratando importantes nombres como los de Janner Corozo, Luis Segovia, entre otros. El club también ya tenía atado al reemplazo de Alzugaray, pero ahora hay dudas por una aparente lesión.

Según reveló Área Deportiva, Erick Mendoza aún no es anunciado como nuevo jugador de Liga de Quito porque hay problemas con su pierna derecha. El jugador se sometió a un examen de resonancia magnética por una aparente contractura muscular.

El jugador que destacó en Delfín estaría muy cerca de acordar su llegada a LDU, sin embargo, todo depende de este examen y sus resultados. Aunque no sería grave en Liga quieren tomar todos los recaudos y saber en qué estado llega el futbolista.

Por otro lado, Eduardo Álvarez negó cualquier acercamiento con el jugador: “Erick Mendoza nos parece un jugador interesante, pero no hemos tenido ninguna conversación ni con él ni con su agente. Es una de las posibilidades, aunque por ahora no existe nada concreto”, comentó en Machdeportes.

Erick Mendoza suena para llegar a Liga de Quito. (Foto: Imago)

Otro jugador que se había metido en planes de Liga de Quito para reemplazar a Lisandro Alzugaray es Azarias Londoño. El goleador de Universidad Católica gustaba y mucho a LDU, sin embargo, acabó de renovar con la ‘Chatoleí’ y solo cambiaría de equipo si llega una oferta del exterior.

Los números de Erick Mendoza en la LigaPro 2025

En la temporada anterior con Delfín, Erick Mendoza jugó un total de 26 partidos entre todas las competencias. Marcó 8 goles y dio 2 asistencias. Empezó muy bien el torneo, pero poco a poco se vio reducido por el difícil contexto que estaba viviendo el club.

Los fichajes que ya anunció Liga de Quito

De momento, Liga de Quito ya anunció el fichaje de Janner Corozo, Luis Segovia, Alejandro Tobar, Jesús Pretell y ahora Yerlin Quiñónez. El club seguiría trabajando en nuevas contrataciones de cara al comienzo de la LigaPro, que dará inicio en el mes de febrero.

