No es Liverpool: la inesperada oferta que ya tendría Xabi Alonso tras ser despedido de Real Madrid

Real Madrid festeja por estas horas la derrota de Barcelona frente a Real Sociedad. Todo ello, después de que la diferencia de 4 unidades se acortase solamente un punto entre ambos conjuntos en cuanto al liderato de LaLiga se refiere. Lejos del estadio Santiago Bernabéu y mientras tanto, Xabi Alonso ya tendría su primera oferta para volver al fútbol de élite.

Por Alemania, medios como BILD señalan que el estratega vasco ni mucho menos se quedará mucho tiempo en el paro. Se habla del Eintracht Frankfurt de la Bundesliga como uno de los equipos más interesados en intentar contratar sus servicios a corto plazo. Habrá que ver si la estrategia prefiere esperar a finales de temporada o incluso un posible cambio de entrenador en la ciudad de Liverpool para decidir el siguiente paso de su carrera.

No fueron meses ni muchos menos sencillos para Xabi Alonso en Real Madrid. Llegó con la expectativa y prácticamente el total apoyo de Santiago Bernabeu. Se le veía como el entrenador ideal para liderar un proyecto que por primera vez en cuatro años no tenía a Carlo Ancelotti al frente. Los malos resultados y la ausencia de feeling con un vestuario que ni mucho menos hizo todo lo posible en cuanto a rendimiento se refiere, terminaron de culminar un ciclo que ni mucho menos mancha la carrera del joven estratega ojos fuera de Madrid.

Recordemos que Xabi Alonso se hizo especialmente un entrenador de nombre por la Bundesliga. Hablamos del único estratega capaz de derrotar al Bayern Múnich en una carrera a 34 partidos por la primera división de Alemania en los últimos 13 años. Por Frankfurt estudian la posibilidad de ofrecerle un contrato sabiendo que por supuesto otros gigantes del viejo continente como Liverpool también le tienen en la mirada.

Frankfurt medita el fichaje de Xabi Alonso como DT: GETTY

El equipo de las Águilas marcha séptimo en la Bundesliga hasta la fecha e igualmente en la posición número 30 de la Champions League. Hablamos de un proyecto marcado por el deseo de fichar jóvenes promesas y que a lo largo de los últimos años incluso tuvo título europeo con su participación en la final de la Europa League de la temporada 2022 en la ciudad de Sevilla .

La reacción de Real Madrid ante los silbidos en el Bernabéu

El encuentro frente al Levante fue una auténtica declaración de guerra por parte de la grada merengue a sus jugadores. Hubo grandes recriminaciones para estrellas que de la talla de Vinícius, Federico Valverde y Jude Bellingham, fueron los principales apuntados por la crisis merengue. El mensaje del vestuario más allá de las declaraciones es claro

“Si sólo nos aplaudes en la gloria, pero desapareces en la derrota, nunca fuiste uno de nosotros”. Es el principal titular que tiró la Cadena COPE alrededor de las filtraciones que salen desde el club merengue tras una jornada ni mucho menos amable para directivos y jugadores. Esta semana ambas partes volverán a encontrarse en el encuentro del día martes frente a Mónaco con el Coliseo blanco.

Datos claves

El Eintracht Frankfurt podría hacer una oferta formal por Xabi Alonso tras su salida del Real Madrid .

perdió ante la , dejando su ventaja en la cima de en solo sobre el Madrid. El Real Madrid enfrentará mañana martes al Mónaco en el Santiago Bernabéu por la Champions League.

