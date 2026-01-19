Mané contó cómo convenció a sus compañeros de Senegal para que volvieran a jugar la final de la Copa África

La final de la Copa África entre Marruecos y Senegal tuvo todo menos calma. Se vieron momentos absolutamente surrealistas y donde incluso el equipo que terminaría levantando el título con un gran Sadio Mané amenazaba con dejar el terreno de juego. Así consiguió el ex Liverpool que sus compañeros no firmasen una de las páginas más alborotadas en la historia del fútbol moderno.

“El fútbol africano no se merecía un final así. Estamos progresando mucho y todo el mundo nos estaba viendo. Por eso, pedí a mis compañeros para volver al campo. Les dije: ganamos como hombres; perdemos como hombres. Y luego tuvimos suerte y pudimos ganar al final”, comentaba después de un triunfo por 1-0 donde la polémica fue la principal noticia de la jornada. Mané, figura dentro y fuera de los Leones de Teranga.

No fue ni mucho menos una final tranquila y donde el arbitraje sigue siendo noticia horas después de lo ocurrido por Marruecos. En cuestión de apenas 10 minutos, a Senegal se anuló un gol más que polémico, se le pitó un penalti en contra y se tuvo que llegar a una prórroga donde finalmente el tanto de Pape Gueye terminaría decidiendo la historia. Sadio Mané terminó como gran figura del encuentro e igualmente como el mejor jugador de una edición difícil de olvidar pensando en el futuro.

Lejos de querer alterar más ánimos, Mané no dudo en marcar que todo queda en el campo. No deja recibir elogios por una actitud de calma en medio de los nervios de la final que se tomó a cada miembro de ambos equipos: “El árbitro puede equivocarse, y no es justo juzgarlo. Y lo más importante: lo hice por la gente de todo el mundo que quería ver el partido. La decisión de entrar fue tomada por todos al final, pero yo les insistí de volver al campo”.

Senegal y Mané, campeones de África tras una final más que polémica: GETTY

El actual jugador del Al-Nassr confirmó que se tratará de su última Copa África. Se trata del segundo título de una generación de Senegal absolutamente histórica y que tuvo que luchar contra viento y marea para quedarse con una edición que ni mucho menos será olvidada a corto plazo. La repercusión a nivel global de los comportamientos de tanto la afición de Marruecos como de sus jugadores, tendencia en todo el planeta.

Publicidad

Publicidad

Así quedó el palmarés de la Copa África

Egipto : 7 títulos

: 7 títulos Camerún : 5 títulos

: 5 títulos Ghana : 4 títulos

: 4 títulos Nigeria : 3 títulos

: 3 títulos Costa de Marfil : 3 títulos

: 3 títulos Senegal : 2 títulos

: 2 títulos Argelia : 2 títulos

: 2 títulos Congo : 2 títulos

: 2 títulos Zambia : 1 título

: 1 título Túnez : 1 título

: 1 título Marruecos : 1 título

: 1 título Sudán : 1 título

: 1 título Sudáfrica : 1 título

: 1 título Etiopia : 1 título

: 1 título Congo: 1 título

Datos claves

Senegal se consagró campeón de la Copa África tras vencer 1-0 a Marruecos con gol de Pape Gueye .

se consagró campeón de la tras vencer a con gol de . Sadio Mané evitó que sus compañeros abandonaran el campo ante las polémicas arbitrales y fue elegido mejor jugador del torneo.

evitó que sus compañeros abandonaran el campo ante las polémicas arbitrales y fue elegido del torneo. Senegal alcanza su segundo título continental, mientras que Egipto se mantiene como líder histórico con 7 trofeos.

ver también Barcelona, Real Madrid y Pep Guardiola: detrás del nuevo Mané de 15 años